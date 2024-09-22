Fiyatı 4 liraya düştü! İklim değişti, aynı dönemde hasat edildi
Niğde'de kışlık patatesler, iklim değişikliği nedeniyle olması gerekenden 25 gün erken hasat edilmeye başlandı. Yazlık patateslerle aynı dönem hasat edilen ürünlerin fiyatı, ekim alanlarının da artmasıyla 4 liraya kadar düştü.
Türkiye’de patates üretiminde ilk sırada yer alan kentte temmuz ayının ilk haftasında yazlık patates hasadı başladı. İklim değişikliği nedeniyle kışlık patates sökümüne de olması gerekenden 25 gün önce başlandı.