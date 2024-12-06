Fiyatı 4 TL'den 3 TL'ye düştü: Karadeniz'de odun yerine kullanılıyor
Giresun'da geçtiğimiz yıl serbest piyasada 140 TL'ye kadar yükselen fındık fiyatı bu sezon 120 TL'ye gerilerken, fındık kabuğu fiyatları da 4 TL'den 3 TL'ye düştü. İş insanı Mustafa Demirci, fındık kabuğunun kullanım alanlarındaki azalma nedeniyle fiyatların düştüğünü söyledi.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan iş insanı Mustafa Demirci, “Geçtiğimiz yıl tonu 4 bin TL'den satılan fındık kabuğunun fiyatı bugün 3 bin TL'ye düştü. Doğalgazın yaygınlaşması bu düşüşte etkili oldu. Ancak kabuk, bazı işletmeler için hala önemli bir yakacak olarak kullanılıyor. Karadeniz'de taş fırınlarda odun yerine kabuk tercih ediliyor” dedi.