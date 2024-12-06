Fiyatı 4 TL'den 3 TL'ye düştü: Karadeniz'de odun yerine kullanılıyor

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan iş insanı Mustafa Demirci, “Geçtiğimiz yıl tonu 4 bin TL'den satılan fındık kabuğunun fiyatı bugün 3 bin TL'ye düştü. Doğalgazın yaygınlaşması bu düşüşte etkili oldu. Ancak kabuk, bazı işletmeler için hala önemli bir yakacak olarak kullanılıyor. Karadeniz'de taş fırınlarda odun yerine kabuk tercih ediliyor” dedi.



