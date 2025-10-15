Fiyatı 450 TL'ye kadar çıkıyor: Kuraklık ve gal arısı istilası vurdu
Türkiye genelinde son yıllarda yaşanan kuraklık ve gal arısı istilası, bu yıl Zonguldak'ın Alaplı ünlü kuzu kestanesini de vurdu. Yüksek kalite ve iri taneleriyle bilinen Alaplı kestanesinde rekolte yüzde 50'nin üzerinde azaldı.
Rekolte düşüşüyle birlikte geçen yıl iriliğe göre 150-250 TL arasında değişen kestane fiyatları bu yıl 400 TL'ye kadar çıkarken, bazı alıcıların irilik ve kaliteye göre 450 TL'ye kadar fiyat verdiği öğrenildi.