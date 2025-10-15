Fiyatı 450 TL'ye kadar çıkıyor: Kuraklık ve gal arısı istilası vurdu

Türkiye genelinde son yıllarda yaşanan kuraklık ve gal arısı istilası, bu yıl Zonguldak'ın Alaplı ünlü kuzu kestanesini de vurdu. Yüksek kalite ve iri taneleriyle bilinen Alaplı kestanesinde rekolte yüzde 50'nin üzerinde azaldı.

Rekolte düşüşüyle birlikte geçen yıl iriliğe göre 150-250 TL arasında değişen kestane fiyatları bu yıl 400 TL'ye kadar çıkarken, bazı alıcıların irilik ve kaliteye göre 450 TL'ye kadar fiyat verdiği öğrenildi.

İlçenin ormanlarında günlerdir kestane toplayan köylüler, sabah ezanıyla birlikte çuvallarını omuzlayarak ilçe merkezine getirdi. Burada kurulan kestane borsasında ürünlerini satmaya çalıştı.

Alaplı çevresindeki ormanlarda kestane toplayan vatandaşlar, hem kuraklık hem de gal arısı zararlısının etkisiyle kestane bulmakta zorlandıklarını belirtti.

Kestane satıcısı Feride Öztürk, kestanenin bu sene az olduğunu bu nedenle de fiyatının yüksek olduğunu belirterek, "Ağaçlar boş. Bulduğumuz kestaneler de iri ama az" dedi.

İstanbul ve Bursa'dan gelen kestane tüccarları ise fiyatların yüksek olduğunu söyledi.

