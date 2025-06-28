Fiyatı 600 bin TL: Yapması 3 ay sürüyor, usta bulamıyorlar
Gaziantep'te otomobil fiyatına satılan, üzerindeki motif ve işlemelerle büyük ilgi gören bakır Hitit vazo takımı fiyatıyla adeta dudak uçuklatıyor.
Bakır işlemeciliğinin coğrafi patentini elinde bulunduran Gaziantep'te geleneksel yöntemlerle üretilen bakır eşyalar, büyük bir ilgi görüyor. Bakır işlemeciliğinin önemli merkezlerinden Gaziantep'te bin bir emek ve zahmetle üretilen bakır eşyalara ilgi artarken, bazı bakır ürünler modelleri ve fiyatıyla dikkat çekiyor.