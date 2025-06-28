Fiyatı 600 bin TL: Yapması 3 ay sürüyor, usta bulamıyorlar

Çiftini yapması 3 ay sürüyor. Bu vazoların birçok özelliği var. Her usta bu vazoyu yapamaz. 40-50 yıllık ustalar bile bu vazoları kolay kolay yapamaz. Devamı çıkmayan bir ürün antikadır. Bu vazoları da artık işleyen ustalarımız azaldı, ustalar azaldıkça bu vazolar antika olur diye düşünüyoruz. Bu işlemeler çok önemli ve kıymetlidir. Bu vazo gece işlenmez, gündüz olması lazım. Ustanın motifleri görmesi lazım. Bakır işlemeciliğinin coğrafi patentini Gaziantep olarak biz aldık. Bahsettiğimiz işleme Hitit vazolar üzerinde yer alan işlemelerdir. Hitit vazonun üzerinde Osmanlı ve Selçuklu motifleri bulunmaktadır. Her türlü tarihi işlemler var. Bu işlemeler tarihi canlandırıyor" dedi.



