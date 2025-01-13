Fiyatı 75 TL'den 150 TL'ye çıktı: Tezgahlardan yavaş yavaş çekiliyor

BALIK AZ OLUNCA FİYATLAR DA ARTTI

Fiyatların halen çok yükselmediğini ancak tezgahlarda düşüşün olduğunu ifade eden balıkçı esnaflarından Gökmen Aydın ise "Hamsi 150 TL, istavrit 125 TL, mezgit 100 TL. Bugün balık az geldiği için fiyatlarda biraz artış var diyebiliriz. İnşallah önümüzdeki günlerde daha fazla balık gelir. Ancak şu anda fiyatlar normal. Hamsi dün yoktu o yüzden fiyatı 250-300 TL civarındaydı. Bugünse düne göre biraz daha iyi olduğu için fiyat 150 TL. Vatandaşın ise balığa karşı ilgisi halen devam ediyor" diye konuştu.