Fiyatı 75 TL'den 150 TL'ye çıktı: Tezgahlardan yavaş yavaş çekiliyor
Karadeniz'de etkili olmaya başlayan fırtına ile birlikte hamsi avının azalması, fiyatlara da yansıdı.
''BİRKAÇ GÜÇ İÇERİSİNDE BİTME NOKTASINA GELECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM''
Balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış, "Hamsinin şu anda bitiş noktaları. Hamsi gün geçtikçe azalıyor. Birkaç gün içerisinde bitme noktasına geleceğini düşünüyorum. Geçen haftaya göre büyük değişiklik var. Geçtiğimiz hafta 75-100 TL arasında gidip gelen hamsinin bugünkü fiyatı 150 TL oldu. Bu şekilde biter sezon. Hamside düşüş başladı. Bu sezon balıkçılık adına çok güzel geçti. Bollukla geçen palamut sezonunun ardından hamsi de yüzümüzü güldürdü. Dolu dolu bir sezon yaşadık bu sene. Hamsiden sonra da yaz balıkçılığı başlar mezgit, barbun gibi. Nisan ayı gibi barbun sezonu başlar" dedi.