Fiyatı bin liraya düştü birbirlerini ezdiler

Konya'da bir market 32 inç televizyonu bin liradan satınca izdiham yaşandı.

Fiyatı bin liraya düştü birbirlerini ezdiler - 1

Konya'da bir markette indirimli televizyon izdihamı yaşandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Fiyatı bin liraya düştü birbirlerini ezdiler - 2

EKRENDEN KUYRUĞA GİRDİLER

Selçuklu ilçesinde faaliyet gösteren bir markette özel indirimle 32 inç televizyonların bin liradan satışa sunulacağını duyanlar, sabahın erken saatlerinde kapı önünde kuyruk oluşturdu.

Fiyatı bin liraya düştü birbirlerini ezdiler - 3

KAPILAR AÇILDI, YARIŞ BAŞLADI

Market çalışanlarının kapıları açmasıyla içeriye giren kalabalık, sınırlı sayıdaki televizyonları alabilmek için birbiriyle yarıştı.

Fiyatı bin liraya düştü birbirlerini ezdiler - 4

TARTIŞMA ÇIKTI

Zaman zaman tartışmaların da yaşandığı izdiham cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

DAHA FAZLA GÖSTER