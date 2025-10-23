Fiyatı bin liraya düştü birbirlerini ezdiler
Konya'da bir market 32 inç televizyonu bin liradan satınca izdiham yaşandı.
Konya'da bir markette indirimli televizyon izdihamı yaşandı.
Selçuklu ilçesinde faaliyet gösteren bir markette özel indirimle 32 inç televizyonların bin liradan satışa sunulacağını duyanlar, sabahın erken saatlerinde kapı önünde kuyruk oluşturdu.
Market çalışanlarının kapıları açmasıyla içeriye giren kalabalık, sınırlı sayıdaki televizyonları alabilmek için birbiriyle yarıştı.
Zaman zaman tartışmaların da yaşandığı izdiham cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.