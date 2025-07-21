Fiyatı düştü, kilosu 20 TL: Zor şartlar altında hasat
Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde fasulye hasadı başlarken, geçen yıla göre satış fiyatı düşen fasulyenin kilogramının 15-20 TL arasında satıldığı belirtildi.
Bu yıl verimin düşük olduğu ilk fasulye hasadında, 4 bin 500 dekar alanda elde edilen ürün çiftçilerin yüzünü bu defa güldürmedi.
Tarladan toptancıya, toptancıdan pazar üreticisine kadar zahmetli bir aşamadan tezgâha kadar gelen fasulyenin fiyatının 15 - 20 lira arasında değiştiği belirtildi.