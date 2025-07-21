Fiyatı düştü, kilosu 20 TL: Zor şartlar altında hasat



Fiyatların bu yıl ürün fazlalığından dolayı düştüğünü söyleyen üreticiler umutlarının ise ikinci hasat döneminde olduğunu vurguladı. Bu yıl iklimsel sebeplerden dolayı çiftçiler verimin düşük olduğunu belirtirken, çalışan işçiler ise sabah erken saatlerde tarlaya geldiklerini sıcağın altında zor şartlar içerisinde çalıştıklarını ifade etti.