Fiyatı düştü, talep arttı: "Son 10 yıldır böylesi gelmedi"
Bolu'da kilogram fiyatı 250 liradan 150 liraya düşen hamsiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Hamsinin bolluğuna dikkati çeken balıkçı, "Son 10 yıldır Bolu'ya böyle güzel hamsi gelmemişti, vatandaş bol bol hamsi yiyecek" değerlendirmesinde bulundu.
İhsaniye Mahallesi'nde her pazartesi kurulan halk pazarında deniz ürünleri yoğun ilgi gördü. Tezgahlarda geçen hafta 250 liradan satışa sunulan, bu hafta ise 100 lira birden ucuzlayan hamsiye vatandaşlar rağbet gösterdi.