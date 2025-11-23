Fiyatı düşünce ilgi arttı: İstavrit tezgahta yerini ona bıraktı

Vatandaşlar, tercihlerini en çok hamsiden yana kullanıyor. Balıkçı Mehmet Örseloğlu, hamsinin ilk tercih olduğunu belirterek, "Sezonun başından beri bol bol hamsi çıkıyor. Hamsi bol ama yanında diğer balık çeşitlerimiz de var. İstavritin kilosu 100, zargana 350, mezgit 300 ile 500 lira arası değişiyor. Kafes balıklarımız da var. Şu anda yoğunluk hamside. 1 aydır 50 ile 75 lira arasında satıyoruz. Vatandaşa göre de uygun. Palamut olmayınca hamsi bol olur. Bu sene hamsi bol. Geçen sene de palamut boldu. Bu sene hamsiyle devam ediyor. Erken başladı güzel de geçiyor. Karadeniz hamsisi ekimin ortasından sonra çıkar. Sezonun başında gelmeye başladı her zaman rastlanan bir şey değil. Bu sene vatandaş hamsiye doydu" dedi.