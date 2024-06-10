Fiyatı ikinci el otomobille yarışıyor! Kurban pazarının gözdesi, 1 ton 800 kilogram ağırlığında
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban pazarlarındaki hareketlilik sürüyor. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy köyünde, Kurban Bayramı öncesinde isimli 1 ton 800 kilogram ağırlığındaki boğa 340 bin TL satışa çıkarıldı. Boğanın fiyatı adeta ikinci el otomobillerle yarışıyor.
Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Çanakkale genelinde kurbanlıklar görücüye çıkmaya başladı. Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy köyünde, 37 yıldır büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Hasan Yavaş'ın (55) 4 yaşındaki simental cinsi 4 yaşındaki boğa 1 ton 800 kilograma ulaştı.