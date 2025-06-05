Fiyatıyla dudak uçuklattı: Tam 1 ton 600 kilo
Gaziantep'te Kurban Bayramı öncesi 550 bin TL değerindeki 1 ton 600 kiloluk 'Fıstık' isimli dana sahibini bekliyor. Sahibini bekleyen dev dananın Türkiye'nin en büyük ve ağır kurbanlığı olduğu iddia ediliyor.
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Türkiye'nin dört bir yanında kurban pazarlarında hareketlilik had safhaya ulaştı. Gaziantep'te ise hem fiyatıyla hem de heybetiyle dikkat çeken 'Fıstık' isimli kurbanlık dana, görenleri hayrete düşürdü. Fiyatı otomobile eş değer olan 550 bin TL değerindeki 1 ton 600 kilo ağırlığındaki dev dana, Oğuzeli ilçesinde büyükbaş hayvan çiftliğinde görücüye çıktı.