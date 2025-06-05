Fiyatıyla dudak uçuklattı: Tam 1 ton 600 kilo

"GÜNLÜK 25 KİLOGRAM YEM İSTİYOR"

4 yıldır Fıstık isimli dananın bakımını üstlenen Veteriner Hekimi Mehmet Çambartık, "Fıstık yaklaşık 4 yaşında ve 4 yaşına kadar bakımını ben üstlenmiş durumdayım. 4 yılımız beraber geçti. Bütün bakımını, doğumunu, aşısını ben yaptım. Muhakkak ki bir emek geçiyor. Danamız tatlı, bakımı kolay ve akıllı bir hayvandır. Çiftliğimizde 4 yıldır bizimle beraber ve verimli hem de kaliteli bir hayvan. Özel yem ve aşıları var. Günlük 25 kilogram yem yiyor. Özel yem sayesinde hem daha iyi hem de kaliteli oluyor. Görünüşüyle de hayvan kendini belli ediyor. Bu yıl da Hasan Bey satmaya karar verdi. Satılmazsa da seneye tekrar satışa çıkarmayı düşünüyoruz. Eğer bu yıl alıcısı çıkarsa kısmetse gidecek" diye konuştu.