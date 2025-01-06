Fiyatlar 150, 100, 75 lira: Rağbet yağıyor, tezgahta şampiyonluğu devam ediyor
Karadeniz'de son yılların en bereketli av sezonu yaşanıyor. Sezona palamut bolluğu ile başlayan balıkçılar palamudun ardından hamsi, istavrit ve mezgit bolluğu yaşarken, hamsinin tezgahlardaki liderliği ise sürüyor.
Bu sezon balık bolluğunun sürdüğünü belirten balıkçı esnaflarından Mehmet Örseloğlu, "Hamsinin şu anki durumu gayet güzel. Bu aralar bol çıkıyor, fiyatı da çok uygun. Vatandaş da talep ediyor ve alıyor. Hamsinin tezgahlardaki liderliği devam ediyor.