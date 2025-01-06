Fiyatlar 150, 100, 75 lira: Rağbet yağıyor, tezgahta şampiyonluğu devam ediyor

Bu sezon balık bolluğunun sürdüğünü belirten balıkçı esnaflarından Mehmet Örseloğlu, "Hamsinin şu anki durumu gayet güzel. Bu aralar bol çıkıyor, fiyatı da çok uygun. Vatandaş da talep ediyor ve alıyor. Hamsinin tezgahlardaki liderliği devam ediyor.