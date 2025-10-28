Fiyatlar hareketlendi: Tezgahta en çok satılan balık

Havanın soğumasıyla birlikte balık tezgahları Bayburt’ta yeniden hareketlendi.

Balık sezonu devam ediyor. Pek çok çeşit balık tezgahında yerini aldı.

Sezonun sevilen balık çeşitleri tezgahlarda yerini aldı. Balık fiyatları, 100 ila 400 lira arasında değişiyor.

Kentte en çok tercih edilen balıklardan hamsi ve istavritin kilosu 100 liradan, kefal 200 liradan, somon ve alabalık 300 liradan, çupra ise 400 liradan satışa sunuluyor.

Balık satıcıları, fiyatların şu an normal seviyelerde olduğunu belirterek, kış mevsimi boyunca da fiyatların bu aralıkta olacağını dile getirdiler.

