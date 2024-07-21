Flamingo cennetini de kuraklık vurdu: Bu yıl yavru sayısında düşüş
Tuz Gölü'nde bu yıl 4 bin 300 yavru flamingonun yumurtadan çıktı. Geçene sene oranla sayının düştüğü belirtildi. Flamingoların kuluçkaya yattığı en önemli sulak alanlar arasında bulunan Tuz Gölü'nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen araştırma projesi kapsamında flamingo popülasyonu takip ediliyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Tür ve Habitatların Araştırılması, Korunması ve İzlenmesi Projesi ile nesli tehdit ve tehlike altında olan türleri yaşatmak, korumak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışmalar yapılıyor.
Bu kapsamda dünyada flamingoların kuluçkaya yattığı en önemli sulak alanlar arasında bulunan Tuz Gölü'nde tür izleme çalışmalarıyla flamingo popülasyonu araştırılıyor.