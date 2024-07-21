Flamingo cennetini de kuraklık vurdu: Bu yıl yavru sayısında düşüş

Alınan bazı tedbirler ve Bakanlığın girişimleriyle alana su getirildiğini söyleyen Karataş, şunları kaydetti:

"Geçen yıl yaklaşık 12 bin civarında yavrumuz çıktı. Bu yıl da 4 bin 300 civarında yavrumuz uçuşa hazır durumda. Canlılar ortamdaki durum, besin kaynakları ve diğer şartlara göre kendilerini ayarlayabiliyor. Hatta bazı hayvan türleri bu gibi durumlarda kendilerini korumak adına düşük dahi yapabiliyor. Sayılar eski yıllarda da bazen değişkenlik gösteriyor. 20 yıllık flamingo yavru sayımız bizde mevcut. Yavru sayılarımız yıllara göre 3-4 binden 20 binli rakamlara kadar değişebiliyor."