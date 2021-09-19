Flamingolar, suyu azalan Burdur Gölü'nde

Birçok kuş türünün doğal yaşam alanı olan ve suyu azalan Burdur Gölü, flamingolarlar renklendi.

DHA 19.09.2021 - 14:52 | Son Güncelleme : 19.09.2021 - 15:29

Flamingolar, suyu azalan Burdur Gölü'nde - 1
Son yıllarda kuraklık ve bilinçsiz sulama nedeniyle kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Burdur Gölü, aynı zamanda birçok kuş türüne de ev sahipliği yapıyor.
Flamingolar, suyu azalan Burdur Gölü'nde - 2
Göl, su hacminin büyük bölümünü kaybetmesine rağmen karabatak, angut, gri balıkçıl, ak balıkçıl, sakarmeke, elmabaş gibi kuş türlerinin yaşam alanı.
Flamingolar, suyu azalan Burdur Gölü'nde - 3
Flamingolar, Göller Bölgesi'nde asıl durakları Akgöl (Çorak Göl) ve Yarışlı Gölü'ndeki kuraklık nedeniyle tuzluluk oranı artan Burdur Gölü'ne akın etti.
Flamingolar, suyu azalan Burdur Gölü'nde - 4
Şeker Plajı sahilindeki yüzlerce flamingo, fotoğraf tutkunlara görsel malzeme sundu.
Flamingolar, suyu azalan Burdur Gölü'nde - 5
Flamingolar, suyu azalan Burdur Gölü'nde - 6
Flamingolar, suyu azalan Burdur Gölü'nde - 7

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