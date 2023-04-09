Flamingolar Tuz Gölü'ndeki evlerine geldi

Konya, Aksaray ve Ankara sınırlarında bulunan, kapalı havza özelliği taşıyan ve Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Tuz Gölü, bahar ve yaz aylarında yaklaşık 25 bin flamingoya ev sahipliği yapıyor.
Gün içinde sık sık Türkiye'nin 2'nci büyük gölü olan Tuz Gölü'nden, Mamasın Barajı'na giden flamingolar, renkli görüntüler de oluşturuyor.
Buradaki molanın ardından flamingolar, kuluçka dönemi için tekrar Tuz Gölü'ne göçüyor.
Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, flamingolar için çevresel tedbirler aldıklarını belirtti. Dinçer, flamingoların doğal yaşam alanlarından bir tanesinin de Tuz Gölü olduğunu aktarırken, "Bahar mevsimi ile güzel yağışlar almaya başladık. Flamingoların gelmeye başlaması ile de çok güzel görüntüler ortaya çıkıyor." dedi.
Halk arasında 'allı turna' olarak bilenen flamingoların, günlük uzun mesafe uçuşu yapabilen kuş türü olduğunu dile getiren Dinçer, hayvanların kuluçka dönemini de Tuz Gölü'nde geçirdiğini söyledi.
Dinçer şöyle devam etti:
"Gün içerisinde Mamasın Barajı'na gidip gelmeleri esnasında gökyüzünde çok güzel ve renkli görüntüler ortaya çıkıyor. Vatandaşlarımız flamingoları görünce çok mutlu oluyor. Biz de bu doğal güzelliği sağlayan, Aksaray'a ve Tuz Gölü'ne gelen kuşlarımıza ev sahipliği yapıyoruz. Bu kuşların gelecek nesillere aktarılması adına çevresel tüm tedbirleri de belediye olarak alıyoruz."