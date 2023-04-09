imsakiye
  • 00 sa 00 dk 00 sn

Flamingolar Tuz Gölü'ndeki evlerine geldi

Flamingolar, Türkiye'nin 2'nci büyük gölü olan Tuz Gölü'nde kuluçkaya girdi. Tuz Gölü'nden, Mamasın Barajı'na giden flamingolar, renkli görüntüler oluşturdu.

Flamingolar Tuz Gölü'ndeki evlerine geldi - 1

Konya, Aksaray ve Ankara sınırlarında bulunan, kapalı havza özelliği taşıyan ve Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Tuz Gölü, bahar ve yaz aylarında yaklaşık 25 bin flamingoya ev sahipliği yapıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Flamingolar Tuz Gölü'ndeki evlerine geldi - 2

Gün içinde sık sık Türkiye'nin 2'nci büyük gölü olan Tuz Gölü'nden, Mamasın Barajı'na giden flamingolar, renkli görüntüler de oluşturuyor.

Flamingolar Tuz Gölü'ndeki evlerine geldi - 3

Buradaki molanın ardından flamingolar, kuluçka dönemi için tekrar Tuz Gölü'ne göçüyor.

Flamingolar Tuz Gölü'ndeki evlerine geldi - 4

"ÇEVRESEL TÜM TEDBİRLERİ ALIYORUZ"

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, flamingolar için çevresel tedbirler aldıklarını belirtti. Dinçer, flamingoların doğal yaşam alanlarından bir tanesinin de Tuz Gölü olduğunu aktarırken, "Bahar mevsimi ile güzel yağışlar almaya başladık. Flamingoların gelmeye başlaması ile de çok güzel görüntüler ortaya çıkıyor." dedi.

Flamingolar Tuz Gölü'ndeki evlerine geldi - 5

Halk arasında 'allı turna' olarak bilenen flamingoların, günlük uzun mesafe uçuşu yapabilen kuş türü olduğunu dile getiren  Dinçer, hayvanların kuluçka dönemini de Tuz Gölü'nde geçirdiğini söyledi.

Flamingolar Tuz Gölü'ndeki evlerine geldi - 6

Dinçer şöyle devam etti:

"Gün içerisinde Mamasın Barajı'na gidip gelmeleri esnasında gökyüzünde çok güzel ve renkli görüntüler ortaya çıkıyor. Vatandaşlarımız flamingoları görünce çok mutlu oluyor. Biz de bu doğal güzelliği sağlayan, Aksaray'a ve Tuz Gölü'ne gelen kuşlarımıza ev sahipliği yapıyoruz. Bu kuşların gelecek nesillere aktarılması adına çevresel tüm tedbirleri de belediye olarak alıyoruz."

Flamingolar Tuz Gölü'ndeki evlerine geldi - 7
Flamingolar Tuz Gölü'ndeki evlerine geldi - 8
DAHA FAZLA GÖSTER