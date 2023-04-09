Flamingolar Tuz Gölü'ndeki evlerine geldi

Dinçer şöyle devam etti:

"Gün içerisinde Mamasın Barajı'na gidip gelmeleri esnasında gökyüzünde çok güzel ve renkli görüntüler ortaya çıkıyor. Vatandaşlarımız flamingoları görünce çok mutlu oluyor. Biz de bu doğal güzelliği sağlayan, Aksaray'a ve Tuz Gölü'ne gelen kuşlarımıza ev sahipliği yapıyoruz. Bu kuşların gelecek nesillere aktarılması adına çevresel tüm tedbirleri de belediye olarak alıyoruz."