Flamingolara can suyu

Haberler - NTV Haber - DHA 07.08.2022 - 12:15
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tuz Gölü'ndeki kuraklık nedeniyle yaşanan flamingo ölümlerine kalıcı çözüm bulabilmek için akademisyenlerle bir çalışma yürüttü.
Yapılan çalışmalar sonrasında bölgeye yakın Gölyazı Mahallesi’ndeki su kaynağından su aktarımının yapılmasına karar verildi.
Hemen harekete geçen Bakanlık, 4 kilometrelik mesafeye borular döşeyerek flamingoların yaşam alanlarına can suyu aktarımına başladı.
Çalışmaya ilişkin açıklamada bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şu ifadeleri kullandı:
"Yaptığımız çalışmalarla tüm yolları deniyor, tek bir yavruyu bile kaybetmemek için var gücümüzle çalışıyoruz.
İnşallah bu çözümle Tuz Gölü flamingo cenneti olmaya devam edecek.''