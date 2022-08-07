Flamingolara can suyu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tuz Gölü'ndeki kuraklık nedeniyle yaşanan flamingo ölümlerinin önüne geçmek için göle su akışını sağlayacak boru hattı kuruyor.

Haberler - NTV Haber - DHA 07.08.2022 - 12:15

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tuz Gölü'ndeki kuraklık nedeniyle yaşanan flamingo ölümlerine kalıcı çözüm bulabilmek için akademisyenlerle bir çalışma yürüttü.

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Yapılan çalışmalar sonrasında bölgeye yakın Gölyazı Mahallesi’ndeki su kaynağından su aktarımının yapılmasına karar verildi.

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Hemen harekete geçen Bakanlık, 4 kilometrelik mesafeye borular döşeyerek flamingoların yaşam alanlarına can suyu aktarımına başladı.

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''TUZ GÖLÜ FLAMİNGO CENNETİ OLMAYA DEVAM EDECEK''

Çalışmaya ilişkin açıklamada bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum,  şu ifadeleri kullandı:

"Yaptığımız çalışmalarla tüm yolları deniyor, tek bir yavruyu bile kaybetmemek için var gücümüzle çalışıyoruz.

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İnşallah bu çözümle Tuz Gölü flamingo cenneti olmaya devam edecek.''

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