Flamingolara can suyu

''TUZ GÖLÜ FLAMİNGO CENNETİ OLMAYA DEVAM EDECEK''

Çalışmaya ilişkin açıklamada bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Yaptığımız çalışmalarla tüm yolları deniyor, tek bir yavruyu bile kaybetmemek için var gücümüzle çalışıyoruz.