Flamingoların muhteşem kış dansı

Hersek Lagünü’nün geçmişte av alanı olduğunu hatırlatan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Sulak alan olarak da Türkiye’de ilk 12 alan içerisine girdik. Alanımızın en güzel tarafı, küçük bir alan içerisinde metrekareye düşen kuş sayımızın diğer yerlere göre daha fazla olması. Flamingolar, bizim artık maskotlarımız oldu. Bölgede en fazla flamingo popülasyonuna sahip yerlerden olduk. Her geçen gün ziyaretçi sayımız artıyor" şeklinde konuştu.