Flamingoların zorunlu kuraklık göçü

Van'da çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Erçik Gölü'ne bahar aylarında gelen ve halk arasında "allı turna" olarak bilinen flamingolar, havaların soğuması ile tekrar göçe hazırlanıyor. Uzmanlar, Van Gölü Havzası'ndaki sulak alanlar bozulmazsa flamingoların üreme noktası da haline gelebileceğini ifade etti.

Flamingoların zorunlu kuraklık göçü - 1

Van Gölü Havzası'nın "kuş cenneti' olarak bilinen Erçik Gölü; kılıçgaga, büyük cılbıt, kara boyunlu, batağan, angıt, yaz ördeği, Van denizi martısı gibi onlarca kuş türünü barındırıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Flamingoların zorunlu kuraklık göçü - 2

Göl, yerli türlerin yanı sıra halk arasında "allı turna" olarak bilinen flamingolar gibi göçmen kuşlarının konaklama alanını oluşturuyor.

Flamingoların zorunlu kuraklık göçü - 3

Göl, her yıl olduğu gibi bu yıl da güzelliği ile dikkati çeken flamingoları ağırladı.

Flamingoların zorunlu kuraklık göçü - 4

İlkbahar mevsimi ile göle gelen flamingolar, havaların soğuması il tekrar göçe hazırlanıyor.

Flamingoların zorunlu kuraklık göçü - 5

"KAR YAĞMADAN TERK EDERLER"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, flamingoların nisan ayında geldiklerini, kasım ayında ise sıcak bölgelere göç ettiklerini söyledi.

Flamingoların zorunlu kuraklık göçü - 6

Mevsim değişikliği nedeniyle bu göçün aralık sonuna kadar sürebileceğini belirten Prof. Dr. Aslan, flamingoların da iklime bağlı olarak yaşam alanlarını ayarladıklarını belirtti.

Flamingoların zorunlu kuraklık göçü - 7

Prof. Dr. Aslan, "Flamingolar, kar yağmadan, sıcaklık eksiye düşmeden, buz oluşmadan; gölden beslemesi tehlikeye gireceği için 3-4 gün önceden buraları terk eder. Yaban hayvanları, büyük meteoroloji uzmanlarıdır." dedi.

Flamingoların zorunlu kuraklık göçü - 8

"KÜRESEL ISINMA YABAN HAYATINI ETKİLİYOR"

Küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliğinden yaban hayatının da olumsuz etkilendiğini söyleyen Prof. Dr. Aslan, "Eğer ileriki günlerde küresel ısınma devam ederse flamingolar, İran'daki Urmiye Gölü'nde üreme yapamazlarsa; kendilerine yeni üreme yeri tespit eder. Van Gölü Havzası'ndaki sulak alanlar bozulmadan kalabilirse ileriki dönemlerde burası, flamingoların üreme noktası da olabilir." diye konuştu.

Flamingoların zorunlu kuraklık göçü - 9
Flamingoların zorunlu kuraklık göçü - 10
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