Flamingoların zorunlu kuraklık göçü
Van'da çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Erçik Gölü'ne bahar aylarında gelen ve halk arasında "allı turna" olarak bilinen flamingolar, havaların soğuması ile tekrar göçe hazırlanıyor. Uzmanlar, Van Gölü Havzası'ndaki sulak alanlar bozulmazsa flamingoların üreme noktası da haline gelebileceğini ifade etti.
Van Gölü Havzası'nın "kuş cenneti' olarak bilinen Erçik Gölü; kılıçgaga, büyük cılbıt, kara boyunlu, batağan, angıt, yaz ördeği, Van denizi martısı gibi onlarca kuş türünü barındırıyor.