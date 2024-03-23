Flört uygulamasında tanışıp milyonluk vurgun yaptılar
Antalya'da flört uygulamasından tanıştığı kişilerin cep telefonu ve mobil bankacılık şifrelerini öğrenen 1'i kadın 3 şüpheli, hem hesaplardaki parayı hem de bankadan çektikleri kredileri kendi hesaplarına aktardı. Mağdurları 2 milyon lira dolandırılan zanlılar gözaltına alındı.
Konyaaltı ilçesinde yaşayan S.Y. adlı kadın ve T.K. ile F.U. isimli 2 erkek arkadaşının, flört uygulamasından çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edildi. S.Y. flört uygulamasını kullanıp tanıştığı ve güven sağladığı kişilerin cep telefonu ve mobil bankacılık uygulaması şifrelerini öğrendi.