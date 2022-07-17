Florya sahiline lağım suyu akıyor!

İstanbul'un Florya sahiline kanalizasyon hatlarından akan pis su karışıyor. Hem koku hem görüntü kirliliği oluşturan lağım suyu nedeniyle sahilin bir kısmı kapatıldı. Duruma tepki gösteren vatandaşlar, sorunun çözülmesini istedi.

Haberler - DHA 17.07.2022 - 12:45

Florya sahiline lağım suyu akıyor! - 1

Florya sahiline akan pis su endişeye yol açıyor.

Florya sahiline lağım suyu akıyor! - 2

Florya sahilinde rögar kapağından taşan kanalizasyon suları denize karıştı.

Florya sahiline lağım suyu akıyor! - 3

Kapaktan taşan pis su, sahile akarak deniz suyuyla birleşti.

Florya sahiline lağım suyu akıyor! - 4

Ağır kokudan dolayı oldukça rahatsız olduklarını belirten vatandaşlar, acilen soruna çözüm bulunmasını istedi.

Florya sahiline lağım suyu akıyor! - 5

Lağım sularının aktığı bu noktada sahilin kapatıldığı görüldü.   

Florya sahiline lağım suyu akıyor! - 6

"MECBUREN BURADA YÜZÜYORUZ"

Sahile yüzmeye gelen Ali Aslan, "'nin genel anlamda her zaman olan sorunu. Bu sadece lağım sorunu değil. Ben burada yüzerim çünkü alternatifim yok. Şehir dışına çıkamayacağımız için mecburen burada yüzüyoruz" dedi. 

Florya sahiline lağım suyu akıyor! - 7

Ahmet Gülsoy, denizin kirliliği nedeniyle yalnızca sahilde yürüyüş yapabildiğini belirterek, "Lağımın içerisinde yüzülüyor çünkü temizlendiği söyleniyor. Gerçekten bir açıklama yapılsa, suyunun kirli olduğu söylense bu kadar insan burada yüzmez. Ben burada yüzmem, 40 senedir burada yaşıyorum bildiğim için yüzmüyorum. Ailemle sadece gezmeye geliyorum" diye konuştu. 

Florya sahiline lağım suyu akıyor! - 8

Hakan Gümüş ise yetkililere seslenerek, “Ben burada yüzmem su çok kirli, yüzülecek gibi değil. Buranın temizlenmesi gerekiyor" dedi.

Florya sahiline lağım suyu akıyor! - 9
Florya sahiline lağım suyu akıyor! - 10
Florya sahiline lağım suyu akıyor! - 11
Florya sahiline lağım suyu akıyor! - 12
Florya sahiline lağım suyu akıyor! - 13
Florya sahiline lağım suyu akıyor! - 14
Florya sahiline lağım suyu akıyor! - 15

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER