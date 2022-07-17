Florya sahiline lağım suyu akıyor!

Ahmet Gülsoy, denizin kirliliği nedeniyle yalnızca sahilde yürüyüş yapabildiğini belirterek, "Lağımın içerisinde yüzülüyor çünkü temizlendiği söyleniyor. Gerçekten bir açıklama yapılsa, suyunun kirli olduğu söylense bu kadar insan burada yüzmez. Ben burada yüzmem, 40 senedir burada yaşıyorum bildiğim için yüzmüyorum. Ailemle sadece gezmeye geliyorum" diye konuştu.