Florya'da iki gemiden acil durum çağrısı
30.12.2025 12:21
Son Güncelleme: 30.12.2025 12:38
İHA, DHA
İstanbul Florya açıklarında iki gemiden acil durum çağrısı yapıldı. Gemilerin birbirlerine çarptıkları bildirildi. Ekipler bölgeye sevk edildi.
IHA
İstanbul'da iki gemiden acil durum çağrısı yapıldı.
Olay Florya açıklarında yaşandı.
IHA
Biri Türk diğeri Azerbaycan bandıralı iki tanker acil durum çağrısı yaptı.
İhbar üzerine ekipler bölgeye sevk edildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, iki geminin birbirine temas ettiğini ve ekiplerin bölgeye sevk edildiğini duyurdu.
Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.