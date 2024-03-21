Foça Belediyesi hangi partide? Foça Belediye başkanı kimdir? Foça Belediye başkan adayları

FOÇA BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Foça Belediyesi Başkanı Fatih Gürbüz Kimdir?





1983 İzmir doğumlu. İlköğretimi ve Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi’ni Foça’da tamamladı.

Ege Üniversitesi Turizm İşletme Bölümü’ndeki eğitim hayatını yarıda bırakmak zorunda kaldı ve erken yaşta ticaret hayatına başladı.



Sırasıyla CHP Gençlik Kolları, Foça Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkan Yardımcılığı, CHP Foça İlçe Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 8 Yıl Belediyecilik yaptı.

Altay, Gençler Birliği, Göztepe ve Foça Belediyespor Kulübü’nde forma giydi. Evli ve 3 çocuk sahibi olan Fatih GÜRBÜZ İngilizce bilmektedir.