Foça Belediyesi hangi partide? Foça Belediye başkanı kimdir? Foça Belediye başkan adayları
Foça Belediyesi hangi partide? Foça Belediye Başkanı kimdir? Foça Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Foça Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Foça Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Foça yerel seçim sonuçları..
FOÇA BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde İzmir Foça Belediyesini 11.409 alınan oy ve %56.22oy oranı ile CHP adayı Fatih Gürbüz kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- CHP FATİH GÜRBÜZ 11.409 %56.22
- MHP SERDAR MERSİN 8.543 %42.09
- SAADET PAŞALİ FEYİZ 157 %0.77
- VATAN PARTİSİ ESİN HATIRLI 123 %0.61
- BTP MEHMET AKİF YALÇIN 63 %0.31