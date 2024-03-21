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Foça Belediyesi hangi partide? Foça Belediye başkanı kimdir? Foça Belediye başkan adayları

Foça Belediyesi hangi partide? Foça Belediye Başkanı kimdir? Foça Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Foça Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Foça Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Foça yerel seçim sonuçları..

Foça Belediyesi hangi partide? Foça Belediye başkanı kimdir? Foça Belediye başkan adayları - 1

FOÇA BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde İzmir Foça Belediyesini 11.409 alınan oy ve %56.22oy oranı ile CHP adayı Fatih Gürbüz kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • CHP FATİH GÜRBÜZ 11.409 %56.22

  • MHP SERDAR MERSİN 8.543 %42.09

  • SAADET PAŞALİ FEYİZ 157 %0.77

  • VATAN PARTİSİ ESİN HATIRLI 123 %0.61

  • BTP MEHMET AKİF YALÇIN 63 %0.31

TÜRKİYE HABERLERİ

Foça Belediyesi hangi partide? Foça Belediye başkanı kimdir? Foça Belediye başkan adayları - 2

FOÇA BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Foça Belediyesi Başkanı Fatih Gürbüz Kimdir?

1983 İzmir doğumlu. İlköğretimi ve Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi’ni Foça’da tamamladı.

Ege Üniversitesi Turizm İşletme Bölümü’ndeki eğitim hayatını yarıda bırakmak zorunda kaldı ve erken yaşta ticaret hayatına başladı.

Sırasıyla CHP Gençlik Kolları, Foça Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkan Yardımcılığı, CHP Foça İlçe Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 8 Yıl Belediyecilik yaptı.

Altay, Gençler Birliği, Göztepe ve Foça Belediyespor Kulübü’nde forma giydi. Evli ve 3 çocuk sahibi olan Fatih GÜRBÜZ İngilizce bilmektedir.

Foça Belediyesi hangi partide? Foça Belediye başkanı kimdir? Foça Belediye başkan adayları - 3

FOÇA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • SANİYE FIÇI
  • TANER ACAR
  • SİNEM ATAN
  • AHMET GÜLTEKİN
  • AHMET TUNCAY KARAÇORLU
  • DERYA KALE ERDEMLİ
  • MUSTAFA KARAKAYA
  • DUYGU ÖLÇAR ATICI
  • NAZİF TUNAHAN ŞEN
  • ÖZGÜL TURUNÇOĞLU
  • CEM GÖNENÇ
  • YASİN KAYA
  • VEDAT AŞIKOĞLU
  • MUSTAFA ERDOĞAN
  • BAKİ GİNİGEN
  • OYLUN ERCAN
  • MUSTAFA ERSAN ÇALIŞIR
  • İSMET TOPAL
  • MESUT ÇALIŞKAN
Foça Belediyesi hangi partide? Foça Belediye başkanı kimdir? Foça Belediye başkan adayları - 4

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Tire Seçim Sonuçları
Torbalı Seçim Sonuçları
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