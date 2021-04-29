Foça Tatil Köyü'nün ihalesi tamamlandı: 131 milyon TL teklif verildi

İHA - DHA 29.04.2021 - 18:15
Türkiye’nin ilk tatil köylerinden biri olan Foça Fransız Tatil Köyü’nün ihalesi gerçekleştirildi.
Foça Tatil Köyü'nün 49 yıl süreyle işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özeleştirileceği belirtildi.
1967 yılında ülkemizin ilk tatil köyü olarak hizmete açılan Foça Fransız Tatil Köyü, 1967-2005 tarihleri arasında faaliyet gösterdi.
Daha önce 2006 ve 2018 yıllarındaki ihaleler, Özelleştirme İdaresince tahsis yapılmadığı gerekçesiyle iptal edildi. 2010 yılında açılan ihaleye ise teklif veren olmadı.
Foça Tatil Köyü'nün 49 yıl süreyle işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özeleştirileceği belirtildi.
Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Foça ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan taşınmazlar ile bu taşınmazlar üzerinde bulunan; tesis, bina ve müştemilatın yer aldığı tatil köyü için en yüksek teklif 131 milyon TL ile BKG Ortak Girişim tarafından verildi.