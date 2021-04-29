Foça Tatil Köyü'nün ihalesi tamamlandı: 131 milyon TL teklif verildi

Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Foça ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan taşınmazlar ile bu taşınmazlar üzerinde bulunan; tesis, bina ve müştemilatın yer aldığı tatil köyü için en yüksek teklif 131 milyon TL ile BKG Ortak Girişim tarafından verildi.