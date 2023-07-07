Fok yuvasına tekne turu tehdidi

"YUVASINI TERK EDER"

Antalya kıyıları ve falezlerin güzelliğiyle turistlerin ziyaret edip, görmek istediği yerler olduğunu belirten Prof. Dr. Gökoğlu, bu alanların çok sayıda canlıya ev sahipliği yaptığının unutulmaması gerektiğini kaydetti.

Prof. Dr. Gökoğlu, "Antalya'da Yat Limanı yakını, Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü falezdeki mağarada, Akyarlar Tüneli yakını, Üçadalar tarafında yuva var. Antalya kıyılarında 20 civarında fok varlığını biliyoruz. Son zamanlarda insan hareketi yoğun. Falezlerde kanolarla fokların yavruladığı, dinlendiği, yaşam alanı mağaralara giriş yapıyor. Tur tekneleriyle, mağaralara turist gezisi yapılıyor. Buralardan fokları kaçırırsak, korkarlarsa terk ederler. Yavrusunu mağarada bırakıp, terk edebilir. Fokların yaşam alanlarına duyarlı olmamız gerekir." diye konuştu.