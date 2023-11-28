Fon dolandırıcılığı davası: O fotoğraflar iddianameye girdi!

Seçil Erzan'ın 2023 yılında telefonla arayarak yüksek getirili fondan bahsettiğini ileri süren Kahraman, "Bu fonun yaklaşık 30-35 günlük bir vadesi olduğunu ve yüzde 20-30 arasında bir getirisinin olduğunu söyledi, hatta Fatih Terim’in de bu fona yatırım yaptığını ayrıca bir çok futbolcunun da bu fonda olduğunu, bu fona her isteyenin giremeyeceğini, değerli müşterileri dahil ettiğini söyledi." iddiasında bulundu.