Fon dolandırıcılığı davası: O fotoğraflar iddianameye girdi!
Futbol camiasındaki Seçil Erzan depreminin yankıları sürüyor. 2'si tutuklu 7 sanık hakkında açılan davanın iddianamesinde Erzan ve fona para yatıran müşteki ifadeleri yer aldı. İş insanı Ömer Kahraman da ifadesinde Erzan tarafından dolandırıldığını öne sürerek, savcılığa para verirken çekilmiş fotoğraflarını sundu.
Futbol camiasındaki dolandırıcılık olayının yankıları sürerken, 216 yıla kadar hapsi istenen banka müdürü Seçil Erzan'ın fona yatırılacak parayı almaya gönderdiği Nazlı Can’ın paralarla birlikte çekilmiş fotoğrafları da iddianameye girdi. Dosyada bu olayla ilgili olarak Seçil Erzan, Nazlı Can ve Ömer Kahraman’ın ifadelerine de yer verildi.