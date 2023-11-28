Fon dolandırıcılığı davası: O fotoğraflar iddianameye girdi!

Futbol camiasındaki Seçil Erzan depreminin yankıları sürüyor. 2'si tutuklu 7 sanık hakkında açılan davanın iddianamesinde Erzan ve fona para yatıran müşteki ifadeleri yer aldı. İş insanı Ömer Kahraman da ifadesinde Erzan tarafından dolandırıldığını öne sürerek, savcılığa para verirken çekilmiş fotoğraflarını sundu.

Fon dolandırıcılığı davası: O fotoğraflar iddianameye girdi! - 1

Futbol camiasındaki dolandırıcılık olayının yankıları sürerken, 216 yıla kadar hapsi istenen banka müdürü Seçil Erzan'ın fona yatırılacak parayı almaya gönderdiği Nazlı Can’ın paralarla birlikte çekilmiş fotoğrafları da iddianameye girdi. Dosyada bu olayla ilgili olarak Seçil Erzan, Nazlı Can ve Ömer Kahraman’ın ifadelerine de yer verildi.

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Fon dolandırıcılığı davası: O fotoğraflar iddianameye girdi! - 2

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinde 2'si tutuklu 7 sanık hakkında açılan davanın iddianamesinde,  müşteki Ömer Kahraman da dolandırıldığını öne sürdü.

Fon dolandırıcılığı davası: O fotoğraflar iddianameye girdi! - 3

İş insanı Ömer Kahraman, Seçil Erzan’ın kendisini kandırdığını iddia ederek ifadesinde tüm ayrıntılara yer verdi.

Çorlu'da kuyumcu dükkanı olduğunu söyleyen Ömer Kahraman, Seçil Erzan'ı 25 yıldır tanıdığını belirtti.

Fon dolandırıcılığı davası: O fotoğraflar iddianameye girdi! - 4

Seçil Erzan'ın 2023 yılında telefonla arayarak yüksek getirili fondan bahsettiğini ileri süren Kahraman, "Bu fonun yaklaşık 30-35 günlük bir vadesi olduğunu ve yüzde 20-30 arasında bir getirisinin olduğunu söyledi, hatta Fatih Terim’in de bu fona yatırım yaptığını ayrıca bir çok futbolcunun da bu fonda olduğunu, bu fona her isteyenin giremeyeceğini, değerli müşterileri dahil ettiğini söyledi." iddiasında bulundu.

Fon dolandırıcılığı davası: O fotoğraflar iddianameye girdi! - 5

300 bin dolarlık ilk ödemeyi banka şubesinde yaptığını iddia eden Kahraman, daha sonra Seçil Erzan'ın gönderdiği Nazlı Can'a ödeme yaptığını öne sürdü. Kahraman ifadesinde Nazlı Can'a 400 bin ve 300 bin dolarlık ödemeler yaptığını ve bu anları fotoğraflayarak Seçil Erzan'a gönderdiğini belirtti.

Fon dolandırıcılığı davası: O fotoğraflar iddianameye girdi! - 6

Kahraman çektiği kareleri savcılığa sundu ve iddianamede de yer aldı.

Fotoğraflarda Seçil Erzan’ın yakın arkadaşı ve olaylarda şüpheli olarak gözaltına alınıp tutuklanan Nazlı Can ile önünde deste deste dolarlar görülüyor. Diğer fotoğrafta ise çantanın içinde dolar desteleri görülüyor.

Fon dolandırıcılığı davası: O fotoğraflar iddianameye girdi! - 7

Seçil Erzan da Kahraman’dan para aldığını doğruladı ve parayı da Nazlı Can’ın teslim aldığını belirtti.

İlk duruşmada tahliye edilen Nazlı Can verdiği ifadesinde ise "Zaman zaman birilerinden para almışlığım bu şekilde olmuştur. Daha doğrusu tek başıma sadece bir kez Çorlu’da Ömer Pırlanta isimli pırlantacıdan para alıp Seçil'e teslim ettim. Bunun dışında tek başıma kimseden para almadım. Seçil ile birlikte gittiğimizde de parayı her zaman Seçil teslim almıştır. Seçil'in kime ne vaatte bulunduğunu bilmiyorum. Ben kimseyi dolandırmadım." dedi.

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