Forex'te 6 milyon kaybetti. Çocuğu ölmesini istiyor

“Kaybettiğim paralardan dolayı borçlandım. Sağdan soldan borç aldım, ödeyemedim. Ailemin büyük kısmını bu şekilde kaybettim. Şu an piyasaya toplamda 4 milyona yakın borcum var. Alacaklılar sürekli arayıp tehdit ediyor. ‘Borcunu ödemezsen ailenin adresini biliyoruz’ diyorlar. Forex bir kumardır, kimse oynamasın. Ben bu yüzden her şeyimi kaybettim. Çocuklarım bile benim ölmemi istiyor.”