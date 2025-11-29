Forex'te 6 milyon kaybetti. Çocuğu ölmesini istiyor
29.11.2025 14:44
İHA
Adana’da 26 yıllık biyoloji öğretmeni Yalçın Keklik, forexte kaybettiği paralar nedeniyle 4 milyon liralık borç batağına sürüklendi.
Adana’da 26 yıldır biyoloji öğretmenliği yapan 3 çocuk babası Yalçın Keklik (49), forex yatırımları nedeniyle borç batağına sürüklendiğini ve hayatının tamamen altüst olduğunu söyledi. İnternet üzerinden forex işlemleri yapmaya başladığını anlatan Keklik, kısa sürede yüksek kayıplar yaşadığını ifade etti.
Kaldıraç sistemiyle para yatırdığını belirten Keklik, “Forex yüzünden kendimi bitirmiş ve rezil etmiş bir insanım. Yıllarca ailemden her şeyi sakladım. Borçlarımı borçla kapatmaya çalıştım. Paraları forex üzerinden kazanma umuduyla yatırdım ve hepsini kaybettim. Aşağı yukarı 2 milyon lira civarında kaybettim” dedi.
"4 MİLYON YAKIN BORCUM, AİLEMİ KAYBETTİM"
Kaybettikçe borçlandığını dile getiren Keklik, tefecilerden de para almak zorunda kaldığını söyledi. Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamayan Keklik, şöyle devam etti:
“Kaybettiğim paralardan dolayı borçlandım. Sağdan soldan borç aldım, ödeyemedim. Ailemin büyük kısmını bu şekilde kaybettim. Şu an piyasaya toplamda 4 milyona yakın borcum var. Alacaklılar sürekli arayıp tehdit ediyor. ‘Borcunu ödemezsen ailenin adresini biliyoruz’ diyorlar. Forex bir kumardır, kimse oynamasın. Ben bu yüzden her şeyimi kaybettim. Çocuklarım bile benim ölmemi istiyor.”
Umutsuzluğa kapıldığını belirten Keklik, kartonlara durumunu anlatan yazılar yazarak yardım talep ettiğini söyledi.