Forkliftteki palet devrilmesin derken yaşamını yitirmişti (14 yaşındaki Ahmet’e gözyaşlarıyla veda)

Demirciler Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde laminat yüklü paletlerin babası Aleaddin Ataş (51) tarafından forklift ile kamyona taşındığı sırada, paletlerin devrileceğini fark eden Ahmet Ataş, tutmak için hamle yaptı. Ancak Ahmet Ataş, devrilen paletlerin altında kaldı.