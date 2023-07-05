Forkliftteki palet devrilmesin derken yaşamını yitirmişti (14 yaşındaki Ahmet’e gözyaşlarıyla veda)

Erzurum’un Yakutiye ilçesinde forklift ile kamyona taşınan laminant parkelerin altında kalıp yaşamını yitiren lise öğrencisi Ahmet Ataş, son yolculuğuna uğurlandı.

Forkliftteki palet devrilmesin derken yaşamını yitirmişti (14 yaşındaki Ahmet’e gözyaşlarıyla veda) - 1

Demirciler Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde laminat yüklü paletlerin babası Aleaddin Ataş (51) tarafından forklift ile kamyona taşındığı sırada, paletlerin devrileceğini fark eden Ahmet Ataş, tutmak için hamle yaptı. Ancak Ahmet Ataş, devrilen paletlerin altında kaldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Forkliftteki palet devrilmesin derken yaşamını yitirmişti (14 yaşındaki Ahmet’e gözyaşlarıyla veda) - 2

İhbarla gelen ekipler, Ahmet'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Forkliftteki palet devrilmesin derken yaşamını yitirmişti (14 yaşındaki Ahmet’e gözyaşlarıyla veda) - 3

Lise öğrencisi Ahmet Ataş'ın cenazesi, öğle vakti Yakutiye ilçesi Narmanlı Camisi'nde kılınan namazın ardından yeni asri mezarlıkta defnedildi.

Forkliftteki palet devrilmesin derken yaşamını yitirmişti (14 yaşındaki Ahmet’e gözyaşlarıyla veda) - 4

Güvenlik kameralarına da yansıyan olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

DAHA FAZLA GÖSTER