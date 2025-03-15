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Formula 1 (F1) takvimi 2025: F1 yarışlar ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Formula 1 heyecanı 2025 yılında da kaldığı yerden devam ediyor. Sezon öncesi tersleri 26 Şubat tarihinde Bahreyn'de gerçekleşti. Formula 1 tutkunları Avustralya GP sıralama turları ve yarış için F1 takvimini takip ediyor. Formula 1 Avustralya GP yarışı ne zaman, saat kaçta?

Formula 1 (F1) takvimi 2025: F1 yarışlar ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 1

Formula 1 Avustralya GP için antrenman seansları 14-15 Mart tarihlerinde düzenlendi. Ardından pilotlar Çin GP'de serüvenlerine devam edecek. Formula 1 yarışları ve sıralama turları için canlı yayın bilgisi araştırılıyor. İşte, 2025 Formula 1 (F1) yarış takvimi...

TÜRKİYE HABERLERİ

Formula 1 (F1) takvimi 2025: F1 yarışlar ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 2

FORMULA 1 AVUSTRALYA GP YARIŞI NE ZAMAN?

Avustraya Melbourne Grand Prix antrenman seansları 14-15 Mart tarihlerinde yapıldı. Sıralam turları 15 Mart günü saat 08:00'de başladı.Yarış ise 16 Mart tarihinde saat 07:00'de gerçekleşecek. Sıralama turları ve Formula 1 yarışları canlı olarak beIN SPORTS 4 kanalından aktarılıyor.

Formula 1 (F1) takvimi 2025: F1 yarışlar ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 3

FORMULA 1 TAKVİM 2025

Çin GP: Antrenman seansı 21 Mart (06:30)
Sprint sıralama turları 21 Mart (10:30)
Sprint yarış 22 Mart (06:00)
Sıralama turları 22 Mart (10:00)
Yarış 23 Mart (10:00)

Japonya GP: Antrenman seansı 4 - 5 Nisan (05:30/09:00/05:30)
Sıralama turları 5 Nisan (09:00)
Yarış 6 Nisan (08:00)

Bahreyn GP: Antrenman seansı 11 - 12 Nisan (14:30/18:00/15:30)
Sıralama turları 12 Nisan (19:00)
Yarış 13 Nisan (18:00)

Suudia Arabistan GP: Antrenman seansı 18 - 19 Nisan (16:30/20:00/16:30)

Sıralama turları 19 Nisan (20:00)

Yarış 20 Nisan (20:00)

Miami GP: Antrenman seansı 2 Mayıs (19:30)
Sprint sıralama turları 2 Mayıs (22:30)
Sprint 3 Mayıs (18:00)
Sıralama turları 3 Mayıs (23:00)
Yarış 4 Mayıs (23:00)

Emilia Romagna GP - 18 Mayıs (16:00)
Monako GP 25 Mayıs (16:00)
İspanya GP 1 Haziran (16:00)
Kanada GP 15 Haziran (22:00)
Avusturya GP 29 Haziran (16:00)

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