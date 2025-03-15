Formula 1 (F1) takvimi 2025: F1 yarışlar ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Formula 1 Avustralya GP için antrenman seansları 14-15 Mart tarihlerinde düzenlendi. Ardından pilotlar Çin GP'de serüvenlerine devam edecek. Formula 1 yarışları ve sıralama turları için canlı yayın bilgisi araştırılıyor. İşte, 2025 Formula 1 (F1) yarış takvimi...