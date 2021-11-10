Foseptikler tehlike saçıyor: Vatandaşlar evlerini satışa çıkardı

"BU SOKAKLARA ACİL MÜDAHALE EDİLMESİ GEREKİYOR"

Mahalle muhtarı Abdulgani Önen (57), yaklaşık 30 sokakta altyapı sorunu olduğunu belirterek, "Bütün yetkililerle iletişime geçtik ve gelip yerinde gördüler ama hala çözüm bulamadılar. Vatandaşımız mağdur. Vatandaşlarımız rezalet içerisinde yaşıyor. Yazık değil mi bu çocuklarımıza? Bu çocuklarımızdan bir tanesi çukura düşüp boğulunca mı gelip yapacaklar? Bu sokaklara acil müdahale edilmesi gerekiyor" dedi.