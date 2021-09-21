Fotoğraf çektirmek için girdiği tarihi topun içinden çıkamadı

Beşiktaş'ta bir kişi, girdiği tarihi topun içinde sıkıştı. Genci, fotoğraf çektirmek için girdiği topun içerisinden itfaiye ekipleri çıkardı.

DHA 21.09.2021 - 15:04

Fotoğraf çektirmek için girdiği tarihi topun içinden çıkamadı - 1
İstanbul Beşiktaş Sahili'nde sergilenen tarihi savaş topunun içine girip sıkışan kişiyi itfaiye ekibi kurtardı.
Fotoğraf çektirmek için girdiği tarihi topun içinden çıkamadı - 2
Beşiktaş, Barbaros Meydanı'nda sergilenen Osmanlı dönemine ait ağızdan dolma demir kaval topun içine giren bir kişi burada sıkıştı.
Fotoğraf çektirmek için girdiği tarihi topun içinden çıkamadı - 3
Bir süre çıkmak için çabalayan kişiyi çevredekiler de çıkaramayınca itfaiye ekiplerine haber verildi.

Fotoğraf çektirmek için girdiği tarihi topun içinden çıkamadı - 4
Kısa sürede gelen Beşiktaş itfaiyesine bağlı ekipler tarihi savaş topunun ağız kısmında sıkışan kişiyi kurtardı.
Fotoğraf çektirmek için girdiği tarihi topun içinden çıkamadı - 5
Fotoğraf çektirmek için topun içine girip sıkıştığı belirtilen kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Fotoğraf çektirmek için girdiği tarihi topun içinden çıkamadı - 6
Fotoğraf çektirmek için girdiği tarihi topun içinden çıkamadı - 7

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