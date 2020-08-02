Fransa'dan getirdiği yumurtalarla çiftlik kurdu (Talebe yetişemiyor)

Fransa'dan getirdiği kaz yumurtaları ile Van'da çiftlik kuran bir girişimci amaçlarının ucuz et yedirmek olduğunu söylüyor. 5 ay içerisinde 5 kiloya yakın et verdikleri belirtilen Kaz civcilerine İran ve İran'dan yoğun talep var.

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İHA 02.08.2020 - 15:32

Van'ın Tuşba ilçesindeki Fransa'dan getirdiği kaz yumurtasından elde ettiği hayvanlarla piyasanın talebine yetişemiyor.

Van’da yaşayan Ömer Kasap, iki yıl önce Fransa’dan kaz yumurtası aldı.

Kasap, getirttiği yumurtalardan Ankara’da kuluçka sistemiyle aldığı civcivleri kaz çiftliği kurdu.

Yüksek verimli Fransız G35 ve G36 kazları dağlarda yetişen nane ve kekikle besleyen Kasap, bu kazlardan elde ettiği civcivleri de satışa sundu. Civcivlerin satışına başlayan Kasap, taleplere yetişemiyor.

Kasap, kaz yetiştiriciliği konusunda başarılı sonuçlar aldığını belirtti. Dağlarda yetişen kekik ve nane otlarıyla beslenen kazların etinin daha lezzetli olduğunu gözlemlediklerine dikkat çeken iş adamı Kasap, “İki yıl önce kaz çiftliğiyle ilgili bir araştırmaya girdik. Fransa’dan getirdiğimiz yumurtaları Ankara’da civcive çevirdik. Daha sonra civcivleri Van’a getirdik'' şeklinde konuştu.

Van'da iki yıl boyunca araştırma yaptıklarını da ekleyen Kasap, ''Başarılı sonuçlarla karşılaştık. Bölgenin merasının kaz yetiştiriciliği konusunda çok elverişli olduğunu fark ettik. Özellikle dağdaki kekik ve nane otlarıyla hayvanların iyi beslendiğini ve kaliteli etin ortaya çıktığını gördük” dedi.

YOĞUN TALEP İRAN VE IRAK'TAN İran ve Irak gibi ülkelerden civciv talebinin çok yoğun olduğunu dile getiren Kasap, “Yaklaşık bir yıldır civciv üretimine de geçtik. Mevsimin elverişli olmasına bağlı olarak civcivlerimiz kısa sürede çok güzel gelişiyor. Bu civcivleri de birçok ilimize göndermeye başladık. İran ve Irak’dan da çok talepler geldi'' dedi.

Altyapıların yetersiz olmasından kaynaklı dış ülkelerden gelen taleplere cevap veremediklerini de belirten Kasap sözlerine şu şekilde devam etti:



''Ancak altyapımız şu an buna müsait olmadığı için yeterince cevap veremedik. Bu kapsamda yüzde 10-20 civarında bir civciv üretimimiz oldu”

''AMACIMIZ UCUZ ET YEDİRMEK'' Kaz çiftliği işine girmesini tavsiye eden Kasap, şunları da ekledi:



“İnsanları bu işe yönlendirip ucuz et yedirmeyi amaçlıyoruz. Şu an civcivin tanesi 30 liradır. Bunu alıp beslenildiği zaman bu civciv 5 ay içerisinde 5 kiloya yakın et veren bir kaza dönüşüyor. Böylece ucuz ve kaliteli et yenilecek. Bu yüzden insanların bu işe yönelmesini istiyorum.”

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