Fransa'nın bocce topları Burdurlu kadınlardan

İlerleyen süreçte Burdur Top Dikimi Kadın Girişim Kooperatifi de kuruldu. Bir süre kooperatif başkanlığını yapan Aysel Özcan daha sonra ayrılarak kendi işletmesini hayata geçirdi. Halihazırda yurt içi ve yurt dışına top ihracatı yapan Aysel Özcan'ın son işi Fransa'dan geldi. İlk siparişte geçen ay Fransa'ya her sette 6 top olmak üzere toplam 1000 set bocce topu ihraç eden Aysel Özcan, yıl sonuna kadar her ay 2 bin 500 set bocce topu siparişi aldı.