Fren yerine gaza bastı: Ortalık savaş alanına döndü, çocuklar ölümden kurtuldu
İstanbul Kağıthane'de sürücüsünün fren yerine gaza basmasıyla panelvan minibüs inşaat alanına girdi. Sokakta oyun oynayan çocuklar ölümden saniyelerle kurtuldu.
Talatpaşa Mahallesi’nde trafik kazası meydana geldi.
Bir kargo firmasına ait panelvan minibüs, sürücü Selahattin Doğan (58) fren yerine gaza basınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hızlanan minibüs önce park halindeki hafif ticari araca çarptı ardından da inşaat alanına girdi.