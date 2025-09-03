Fren yerine gaza bastı: Ortalık savaş alanına döndü, çocuklar ölümden kurtuldu

İstanbul Kağıthane'de sürücüsünün fren yerine gaza basmasıyla panelvan minibüs inşaat alanına girdi. Sokakta oyun oynayan çocuklar ölümden saniyelerle kurtuldu.

Fren yerine gaza bastı: Ortalık savaş alanına döndü, çocuklar ölümden kurtuldu - 1

Talatpaşa Mahallesi’nde trafik kazası meydana geldi.

Bir kargo firmasına ait panelvan minibüs, sürücü Selahattin Doğan (58) fren yerine gaza basınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hızlanan minibüs önce park halindeki hafif ticari araca çarptı ardından da inşaat alanına girdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Fren yerine gaza bastı: Ortalık savaş alanına döndü, çocuklar ölümden kurtuldu - 2

Bu sırada sokakta oyun oynayan çocuklar ise ölümden saniyelerle kurtuldu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda ve inşaat kapısında hasar meydana geldi.

Fren yerine gaza bastı: Ortalık savaş alanına döndü, çocuklar ölümden kurtuldu - 3

ÖLÜMDEN SON ANDA KURTULDULAR

Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Görüntülerde, yokuştan hızla gelen panelvan minibüs, önce yol kenarındaki çöplere çarpıyor. Ardından da park halindeki hafif ticari araca çarpıp sokağın sonundaki inşaat alanına giriyor.

Fren yerine gaza bastı: Ortalık savaş alanına döndü, çocuklar ölümden kurtuldu - 4

Çarpmanın şiddetiyle inşaatın kapısı kırılırken, sokakta oyun oynayan 3 çocuk minibüsün altında kalmaktan saniyelerle kurtuluyor.

DAHA FAZLA GÖSTER