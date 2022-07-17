Freni boşalan kamyon 9 araca çarptı

Kırıkkale'de freni boşalan kamyon park halindeki 9 araca çarptı. Olayda can kaybı ve yaralı olmazken, 9 araçta hasar oluştu.

Haberler - Anadolu Ajansı 17.07.2022 - 01:43

Freni boşalan kamyon 9 araca çarptı - 1

'de park halindeyken freni boşalınca hareket eden kamyon 9 araca çarparak durabildi.

Freni boşalan kamyon 9 araca çarptı - 2

Alınan bilgiye göre, Yaylacık Mahallesi 379. Sokak'ta ismi henüz öğrenilemeyen sürücü, park halindeki 71 AAT 011 plakalı kamyonunda akü takviyesi yaptığı sırada araç aniden hareket etti.

Freni boşalan kamyon 9 araca çarptı - 3

Freninin boşalması üzerine hareket ettiği belirtilen ve yokuşta hızlanan kamyon, sokakta park halindeki araçlara çarparak durabildi.

Freni boşalan kamyon 9 araca çarptı - 4

Olayda can kaybı ve yaralı olmazken, 9 araçta hasar oluştu.

Freni boşalan kamyon 9 araca çarptı - 5

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri caddeyi trafiğe kapattı.

Freni boşalan kamyon 9 araca çarptı - 6

Hasarlı araçlar, çekiciler yardımıyla yoldan kaldırıldı.

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