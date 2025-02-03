Freni boşalan kamyon dehşet saçtı: 3 kişi öldü, 22 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde freni boşalan kamyon önüne kattığı araçlarla köprüden aşağı uçtu. Feci kazada 3 kişi öldü 22 kişi yaralandı. Kazada ölen 3 kişiden ikisinin kimliği belirlendi.
Feci kaza, dün gece saat 21.30 sıralarında Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaşandı.
Freni boşalan seyir halindeki 63 EE 815 plakalı kamyon, yaklaşık bir kilometrelik yolda 27 ACT 802, 27 ANS 490, 63 L 2449, 42 YP 898 ve 27 AKC 044 plakalı araçlara çarptıktan sonra önüne kattığı 34 BFG 356 plakalı araçlarla birlikte Fırat Nehri'nin üzerindeki köprüden yola uçtu. Kazada 22 kişi yararlanırken 3 kişi hayatını kaybetti.