Freni boşalan kamyon dehşet saçtı: 3 kişi öldü, 22 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde freni boşalan kamyon önüne kattığı araçlarla köprüden aşağı uçtu. Feci kazada 3 kişi öldü 22 kişi yaralandı. Kazada ölen 3 kişiden ikisinin kimliği belirlendi.

Freni boşalan kamyon dehşet saçtı: 3 kişi öldü, 22 kişi yaralandı - 1

Feci kaza, dün gece saat 21.30 sıralarında Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaşandı.

Freni boşalan seyir halindeki 63 EE 815 plakalı kamyon, yaklaşık bir kilometrelik yolda 27 ACT 802, 27 ANS 490, 63 L 2449, 42 YP 898 ve 27 AKC 044  plakalı araçlara çarptıktan sonra önüne kattığı 34 BFG 356 plakalı araçlarla birlikte Fırat Nehri'nin üzerindeki köprüden yola uçtu. Kazada 22 kişi yararlanırken 3 kişi hayatını kaybetti.

Katliam gibi kazanın görüntüleri

TÜRKİYE HABERLERİ

Freni boşalan kamyon dehşet saçtı: 3 kişi öldü, 22 kişi yaralandı - 2

Kazada ölen 3 kişiden 2’sinin kimliği belirlendi. Ölenlerden birinin Ahmet Casım, diğerinin ise Müslüm Çakmak olduğu öğrenildi. Ölen son kişinin ise bir kadın olduğu ve henüz kimliğinin belirlenemediği belirtildi.

Freni boşalan kamyon dehşet saçtı: 3 kişi öldü, 22 kişi yaralandı - 3

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valiliği yaşanan feci kazayla ilgili "02.02.2025 Pazar günü saat 22.00 sularında Birecik ilçemizde Birecik Köprüsü üzerinde meydana gelen 4 aracın karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre maalesef 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 22 vatandaşımız da yaralanmıştır.

Büyük üzüntü duyduğumuz kazaya trafik, sağlık ve itfaiye ekiplerimiz tarafından en hızlı şekilde müdahale edilmiştir. Bu elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" açıklaması yaptı.

Freni boşalan kamyon dehşet saçtı: 3 kişi öldü, 22 kişi yaralandı - 4

Kazanın görüntülerinde kamyonun önüne kattığı araçlarla köprüden aşağı uçması yer alıyor. O esnada yoldan geçen bir otomobilin yukarıdan düşen araçların altında kalmaktan son anda kurtulduğu gözlendi.

Freni boşalan kamyon dehşet saçtı: 3 kişi öldü, 22 kişi yaralandı - 5

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Freni boşalan kamyon dehşet saçtı: 3 kişi öldü, 22 kişi yaralandı - 6
DAHA FAZLA GÖSTER