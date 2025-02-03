Freni boşalan kamyon dehşet saçtı: 3 kişi öldü, 22 kişi yaralandı

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valiliği yaşanan feci kazayla ilgili "02.02.2025 Pazar günü saat 22.00 sularında Birecik ilçemizde Birecik Köprüsü üzerinde meydana gelen 4 aracın karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre maalesef 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 22 vatandaşımız da yaralanmıştır.



Büyük üzüntü duyduğumuz kazaya trafik, sağlık ve itfaiye ekiplerimiz tarafından en hızlı şekilde müdahale edilmiştir. Bu elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" açıklaması yaptı.