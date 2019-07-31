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Freni patlayan kamyonet park halindeki araçlara çarptı

NTV Haber, DHA

İstanbul Eyüpsultan'da freni patlayan kamyonet park halindeki araçlara çarptı. 10 aracın hasar gördüğü kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

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    Eyüpsultan ilçesi Karadeniz Mahallesi Silahtarağa Caddesi'nde freni patlayan bir kamyonet kontrolden çıkarak, park halindeki araçlara çarptı.
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    10 aracın hasar gördüğü kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
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    Olay yerinde gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
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    Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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