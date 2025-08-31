2. köprü FSM neden kapalı? Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde son durum

TRİATLON NEDİR?

Triathlon kelimesi Yunanca’dan gelir ve “treis” üç anlamındadır. “athlos” ise yarışma demektir. Kuvvet ve dayanıklılık becerilerinin sınandığı bu spor yüzme, bisiklet ve koşu etaplarından oluşuyor.



İlk olarak 2000 Sydney Olimpiyat Oyunlarına Olimpiyat Komitesince bağımsız olarak alınan triatlonda temel olarak sporcular yüzme etabı için hazırlanan bölümde bu aşamayı tamamlayarak bisiklet etabına geçer ve son olarak koşu ayakkabılarını giyerek koşmayı tamamlar.