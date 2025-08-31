2. köprü FSM neden kapalı? Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde son durum

Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden geçişler bir süreliğine askıya alındı. 2. köprüyü kullanacak sürücüler ise FSM köprüsünün kapalı olduğu için alternatif güzergahlara yöneldi. Köprünün Avrupa-Asya yönünde trafik akışı Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası nedeniyle durduruldu. İşte, 2. köprüde son durum...

Asya ve Avrupa arasında geçiş yapacak sürücüler, FSM köprüsünün araç trafiğine kapalı olduğunu öğrendi. İBB Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası nedeniyle belirli zaman aralığında Fatih Sultan Mehmet Köprüsünün kapalı olacağını ve bu sebeple toplu taşıma araçlarının da güzergahlarında değişiklik yapıldı.

FSM KÖPRÜSÜ KAPALI MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

FSM köprüsünün Avrupa-Asya yönü, Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası nedeniyle saat 05:00 ila 10:00 arasında araç trafiğine kapalı olacak.

Ancak köprünün Asya - Avrupa yönü normal seyrine devam ediyor.

TRİATLON NEDİR?

Triathlon kelimesi Yunanca’dan gelir ve “treis” üç anlamındadır. “athlos” ise yarışma demektir. Kuvvet ve dayanıklılık becerilerinin sınandığı bu spor yüzme, bisiklet ve koşu etaplarından oluşuyor.

İlk olarak 2000 Sydney Olimpiyat Oyunlarına Olimpiyat Komitesince bağımsız olarak alınan triatlonda temel olarak sporcular yüzme etabı için hazırlanan bölümde bu aşamayı tamamlayarak bisiklet etabına geçer ve son olarak koşu ayakkabılarını giyerek koşmayı tamamlar.

