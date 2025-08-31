2. köprü FSM neden kapalı? Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde son durum
Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden geçişler bir süreliğine askıya alındı. 2. köprüyü kullanacak sürücüler ise FSM köprüsünün kapalı olduğu için alternatif güzergahlara yöneldi. Köprünün Avrupa-Asya yönünde trafik akışı Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası nedeniyle durduruldu. İşte, 2. köprüde son durum...
Asya ve Avrupa arasında geçiş yapacak sürücüler, FSM köprüsünün araç trafiğine kapalı olduğunu öğrendi. İBB Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası nedeniyle belirli zaman aralığında Fatih Sultan Mehmet Köprüsünün kapalı olacağını ve bu sebeple toplu taşıma araçlarının da güzergahlarında değişiklik yapıldı.