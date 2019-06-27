FSM'de onarım yoğunluğu
İHA, DHA
Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'ndeki asfaltlama çalışmaları nedeniyle 4 şerit trafiğe bu gece kapatıldı. Köprüde sabahın erken saatlerinden itibaren oluşan yoğunluk bir nebze azalsa da devam ediyor. FSM'deki yoğunluk nedeniyle araçların 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli'ne yönelmesi bu noktalarda da yoğunluğa neden oluyor.
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17 Ağustos'a kadar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprülerinde yapılacak bakım onarım çalışmaları bu gece yarısı itibariyle başladı.
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2Onarım çalışmalarının ilk gününde FSM Köprüsünü kullanmak isteyen vatandaşlar uzun araç kuyrukları oluşturdu.
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352 gün sürecek çalışmalar kapsamında ilk aşamada köprünün Avrupa-Asya istikameti yönündeki 4 şeridi kapatılarak, trafik akışı Asya-Avrupa istikametinde 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olarak sağlanıyor.
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4Avrupa-Asya istikametindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından köprünün Asya-Avrupa istikameti yönündeki 4 şeridi kapatılarak çalışmalar devam edecek.
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DİĞER ALTERNATİFLER DE KİLİTFSM'deki çalışma nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli'ne yönelen sürücüler bu noktalarda da yoğunluğa neden oldu.
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6İBB Trafik Yoğunluğu Haritası'na göre saat 14.00 itibariyle köprülerdeki yoğunluk bu şekilde.
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