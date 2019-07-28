FSM'deki çalışmalar sona erdi (İşte açılış saati)
DHA
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 27 Haziran'da başlayan çalışmalar sona erdi. Köprü saat 18.00'de tamamen ulaşıma açılacak.
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1Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) başlatılan çalışmalar sona erdi.
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2Köprüde yapılan 2. etap çalışmalarda kuzey bölümde 4 şerit son kat asfaltlama çalışmaları sabah saatlerinde tamamlandı.
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3Üç vardiya halinde 24 saat aralıksız yapılan çalışma yenilenen asfalt üzerine bugün saat 10.00 sıralarında yol çizgi çalışmaları başladı.
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4Gün boyu süren çizgi çalışmalarının ardından köprünün saat 18.00'de açılacağı bildirildi.
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5Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ndeki üstyapı ve derz onarım çalışmalarının ikinci etabında çalışmalar tamamlanmış olup bugün saat 18.00’de köprü trafiğe açılacaktır" ifadelerine yer verildi.
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6Çalışmalar 27 Haziran 2019 tarihinde başladı. Köprünün Ankara yönüne trafiğe kapatılan 4 şeritte süren çalışmalarda bozulmuş asfalt iş makineleri ile tamamen temizlenerek kazındıktan sonra iki ayrı izolasyon malzemesiyle kaplanmıştı.
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7Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 1.Etap olarak adlandırılan bu bölümde çalışmalar 17 Temmuz tarihinde son kat asfaltın döşenmesiyle tamamlanmış ve yenilenen bölüm hizmete alınmıştı.
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8Projenin ikinci etabında köprünün kuzey bölümünde kapatılan 4 şeritte aynı çalışmalar tekrarlanmaya başlanmıştı.
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9Köprüdeki çalışmalarda köprünün karayla olan bağlantı noktaları kontrol edilip hasarlı bölümler de yenilenmişti.
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10Köprüdeki çalışmalar için bitim tarihi olarak önce 17 Ağustos 2019 tarihi verilmişti.
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11Ancak daha sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, çalışmaların Kurban Bayramı öncesinde tamamlanacağını söylemişti.
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