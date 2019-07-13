FSM'deki onarımda son durum
DHA
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde başlatılan çalışmalarda kapatılan dört şeridin son kat asfaltı atılıyor. Dökülen asfalt silindirlerle eziliyor. Asfaltın kurumasının ardından şeritler çizilecek ve yenilenen 4 şerit kullanıma açılacak.
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1Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 27 Haziran 2019 tarihinde başlayan asfalt yenileme çalışmaları sürüyor.
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2Köprünün Ankara yönüne trafiğe kapatılan 4 şeritte süren çalışmalarda bozulmuş asfalt iş makineleri ile tamamen temizlenerek kazındıktan sonra iki ayrı izolasyon malzemesiyle kaplanmıştı.
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3Ardından köprüye ilk asfalt tabakası serilmişti. Köprüde bu çalışmaların ardından son kat asfalt atılmaya başlandı.
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4Asfalt döküm makineleri ve arkadasın da silindirlerle Avrupa yakasından Anadolu yakasına doğru köprü üzerine asfaltlama yapıldı.
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5Asfaltlama çalışmalarının ardından köprü üzerinde şerit çizme çalışmalarının başlayacağı öğrenildi.
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6Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından kapatılan şeritler trafiğe açılacak, ancak bu kez Edirne istikametinde bulunan 4 şerit eş zamanlı olarak trafiğe kapatılacak.
Bu yönde de aynı çalışmalar yapılacak.
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7Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından kapatılan şeritler trafiğe açılacak, ancak bu kez Edirne istikametinde bulunan 4 şerit eş zamanlı olarak trafiğe kapatılacak.
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Bu yönde de aynı çalışmalar yapılacak.
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