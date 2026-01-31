Fuhuş operasyonunda 6 şüpheli yakalandı, 8 kadın kurtarıldı
31.01.2026 15:32
İHA
Çanakkale'de emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 6 şüpheli yakalanırken 8 mağdur kadın ise kurtarıldı.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emnniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda il merkezinde bulunan otel, pansiyon ve ikametlerde, sosyal medya, fuhuş amaçlı ilan siteleri, internet platformları ve benzeri araçlar üzerinden verilen reklamlar aracılığıyla buldukları kişilerle fuhuş amacıyla anlaşan şahısların haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.
Başlatılan adli soruşturmada 30 Ocak'ta belirlenen 7 adrese operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda 6 şüphelinin yakalanması ve suç unsurlarına el konulmasına yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda ise; 121 bin 400 TL ve bin 700 ABD Doları, 13 cep telefonu, 45 cinsel içerikli ürün, 2 dizüstü bilgisayar ve çeşitli dijital materyaller, 350 adet 9x19 milimetre çaplı tabanca fişeği, 53 av fişeği, av tüfeği, 4 gram uyuşturucu madde ve öğütücü ele geçirildi.
Operasyonda “Fuhuşa teşvik, aracılık veya zorlama” suçundan 1'i yabancı uyruklu olmak üzere 6 şüpheli gözaltına alındı. 7'si yabancı uyruklu 8 kadın ise kurtarıldı. Yabancı uyruklu kadınların işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.