Fuhuş operasyonunda 6 şüpheli yakalandı, 8 kadın kurtarıldı

Başlatılan adli soruşturmada 30 Ocak'ta belirlenen 7 adrese operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda 6 şüphelinin yakalanması ve suç unsurlarına el konulmasına yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda ise; 121 bin 400 TL ve bin 700 ABD Doları, 13 cep telefonu, 45 cinsel içerikli ürün, 2 dizüstü bilgisayar ve çeşitli dijital materyaller, 350 adet 9x19 milimetre çaplı tabanca fişeği, 53 av fişeği, av tüfeği, 4 gram uyuşturucu madde ve öğütücü ele geçirildi.