Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti. Aleyna Kalaycıoğlu'na müebbet hapis talebi

Aleyna Kalaycıoğlu cinayetin işlendiği gece kayıt için Ümraniye'de bulunan prodüksiyon şirketine gittiklerini anlattı.

Eski erkek arkadaşı Canbay'ın da orada olduğunu öğrenince korktuğunu söyleyen Kalaycıoğlu, "Önce annemi sonra Alaattin Kadayıfçıoğlu'nu aradım. Alaattin iki araçla geldi. Ben de araca bindim. Stüdyonun olduğu yere geldiğimizde Vahap'ın aracıyla karşı karşıya geldik." dedi.

Canbay'ın kendilerini görünce aracın içine doğru eğildiğini iddia eden Kalaycıoğlu, "Sanki bir şey alacak sanık. Alaattin ben gidip konuşacağım dedi." ifadelerini kullandı.

Kalaycıoğlu, olayın da bu sırada yaşandığını anlattı.