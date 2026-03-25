Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti. İzzet Yıldızhan'ın olaydaki rolü ne?
25.03.2026 11:56
Son Güncelleme: 25.03.2026 12:26
NTV - Haber Merkezi
Amatör futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ait kamera görüntüleri ortaya çıktı. Olay sonrası kaçış trafiğini ise soruşturmada tutuklanan katil zanlısı Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun aile dostları şarkıcı İzzet Yıldızhan'ın yürüttüğü iddia ediliyor.
Amatör futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetiyle ilgili aralarında Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan'ın da bulunduğu yedi zanlı tutuklandı.
Cinayet anına ilişkin görüntü de ortaya çıktı. Görüntülerde katil zanlısı Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun Kundakçı'nın da içinde bulunduğu araca doğru ilerlediği ve ateş ettiği anlar yer alıyor.
Sabah gazetesinde yer alan haberde, olay sonrası kaçış trafiğini ise soruşturma kapsamında tutuklanan isimler arasında olan şarkıcı İzzet Yıldızhan'ın yürüttüğü iddia ediliyor.
Öldürülen Kubilay Kaan Kundakçı ve İzzet Yıldızhan
Şarkıcı İzzet Yıldızhan emniyette alınan ifadesinde, şüpheli Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun babası B.K. ile dost olduklarını anlattı.
Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun amcacı M.K.'nin kendisini arayarak yeğeninin silahlı kavgaya karıştığını söylediğini ancak herhangi bir detay vermediğini öne süren Yıldızhan, şunları kaydetti:
"Gün içinde B.K. (Alaattin Kadayıfoğlu'nun babası) ile yaptığım telefon görüşmesinde, İngiltere'de olduğunu, bir şeyler duyduğunu ancak ne olduğunu bilmediğini, ilk uçakla Türkiye'ye geleceğini söyledi. Ben de akşam saatlerinde Ankara'dan çıkarak İstanbul'a geldim. Sonrasında sosyal medyadan böyle bir olay olduğunu duydum ve haberlerden okudum. Daha sonra B.K. Türkiye'ye gelince telefonlaşarak buluştuk. Konuşmamızda B.K. oğlu Alaattin'i bir an önce bulup polislere teslim edeceğini söyledi. Ben de kendisine aynı yönde telkinlerde bulundum."
Türkiye'ye mal olmuş bir sanatçı olduğunu kaydeden Yıldızhan, "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Olayda ölen çocuğa da çok çok üzüldüm. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Olayın bir an önce aydınlanıp gerçeğin ortaya çıkmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.
İZZET YILDIZHAN NEDEN TUTUKLANDI?
Sabah gazetesinde yer alan haberde, katil zanlısı Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun amacı M.K. ile İzzet Yıldızhan arasında WhatsApp'tan olağan dışı iletişim trafiği gerçekleştiği iddiasına da yer verildi.
Haberde Yıldızhan'ın ailenin dostu olduğu, farklı illerde konaklama tesislerine sahip olduğu ifade edildi.
Sabah'ın haberinde; sanatçının gerçekleşen “kasten öldürme” eylemini resmi makamlara ihbar etmek yerine, asli failin kaçmasına ve saklanmasına yardım ederek suçluyu kayırma suçunu işlediğinin tespit edildiği iddialarına da yer verildi.
Söz konusu haberde, İzzet Yıldızhan'ın henüz yakalanmayan suç ortaklarıyla iletişime geçerek tanıklar üzerinde baskı kurma, kaçma veya delil karartma ihtimalinin bulunduğunun değerlendirildiği de öne sürüldü.
ALEYNA KALAYCIOĞLU'NUN İFADESİ
Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ise ifadesinde cinayeti azmettirdiği iddiasını reddetti.
Aleyna Kalaycıoğlu ifadesinde şunları söyledi:
“Alaattin Kadayıfçıoğlu iki araçla geldi. Stüdyonun bulunduğu yere geldiğimizde Vahap Canbay’ın aracıyla karşı karşıya geldik. Vahap bizi görünce araç içinde eğildi, sanki bir şey alacak sandık. Alaattin, 'Ben gidip konuşacağım.' dedi. Camı açan Vahap'la konuşmaya başladı, 'Kızı rahat bırak.' dedi. Tartışma çıkınca Alaattin camdan silahı uzattı. Vahap elini tutunca silah patladı.”
ALAATTİN KADAYIFÇIOĞLU İFADESİNDE NELER SÖYLEDİ?
Katil zanlısı Alaattin Kadayıfçıoğlu da silahın boğuşma esnasında patladığını ileri sürerek şu iddialarda bulundu:
“Silah patlayınca şoka girdim. Benim silahım mı patladı, başka bir silah mı patladı, onu dahi fark etmedim. Olayın şokuyla oradan ayrılmak istedim. Olayın kaza ile olduğunu düşündüğüm ve kendimi ifade edememekten korktuğum için polise bildirimde bulunmadım. Kendimi savunurken silah ateş aldı.”
NE OLMUŞTU?
İstanbul'un Ümraniye ilçesi Tatlısu Mahallesi Sıddık Sokak'ta, 19 Mart'ta park halindeki araçta arkadaşıyla oturan Kundakçı, olay yerine iki araçla gelen şüphelilerden birinin silahla ateş etmesi sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, silahla ateş ettiği belirlenen Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 8 zanlı yakalanmıştı.
Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada, saldırıyı yapan şüpheli Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun babası B.K. ile şarkıcı İzzet Yıldızhan da gözaltına alınmıştı.
Şüpheliler İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti.
Adliyede savcılığa çıkarılan şüphelilerden B.K. ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan ile Alaattin Kadayıfçıoğlu, M.R, H.C.A, M.K. ve E.T. ise tutuklamaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.
Diğer şüpheliler A.Ö. ve Z.K. ise ifadelerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.
Hakimlik, şüpheliler Alaattin Kadayıfçıoğlu, Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan, M.R, H.C.A, M.K. ve E.T.'nin tutuklanmasına karar vermişti.