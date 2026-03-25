Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti. İzzet Yıldızhan'ın olaydaki rolü ne?

Şarkıcı İzzet Yıldızhan emniyette alınan ifadesinde, şüpheli Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun babası B.K. ile dost olduklarını anlattı.

Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun amcacı M.K.'nin kendisini arayarak yeğeninin silahlı kavgaya karıştığını söylediğini ancak herhangi bir detay vermediğini öne süren Yıldızhan, şunları kaydetti:

"Gün içinde B.K. (Alaattin Kadayıfoğlu'nun babası) ile yaptığım telefon görüşmesinde, İngiltere'de olduğunu, bir şeyler duyduğunu ancak ne olduğunu bilmediğini, ilk uçakla Türkiye'ye geleceğini söyledi. Ben de akşam saatlerinde Ankara'dan çıkarak İstanbul'a geldim. Sonrasında sosyal medyadan böyle bir olay olduğunu duydum ve haberlerden okudum. Daha sonra B.K. Türkiye'ye gelince telefonlaşarak buluştuk. Konuşmamızda B.K. oğlu Alaattin'i bir an önce bulup polislere teslim edeceğini söyledi. Ben de kendisine aynı yönde telkinlerde bulundum."

Türkiye'ye mal olmuş bir sanatçı olduğunu kaydeden Yıldızhan, "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Olayda ölen çocuğa da çok çok üzüldüm. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Olayın bir an önce aydınlanıp gerçeğin ortaya çıkmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.