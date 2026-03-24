Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti: Saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
24.03.2026 14:09
Son Güncelleme: 24.03.2026 20:50
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde katil zanlısı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile onu azmettirdiği iddia edilen Aleyna Kalaycıoğlu'nun ifadeleri ile saldırı anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
İstanbul Ümraniye'de öldürülen 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde aralarında katil zanlısı Alaattin Kadayıfçıoğlu, saldırıyı azmettirdiği iddia edilen şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ve zanlının saklamasına yardım ettiği öne sürülen İzzet Yıldızhan'ın da olduğu yedi kişi tutuklandı.
ÇAKARLI LÜKS ARAÇLAR GELDİ, ATEŞ AÇILDI
Olay 19 Mart gecesi yaşanmıştı. Canbay ismiyle tanınan rapçı Vahap Canbay, yaklaşık 20 gün önce ayrıldığı yarışma programlarınından tanınan şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile barışmak istedi.
Canbay, arkadaşı Kubilay Kaan Kundakçı'dan yardım istedi. İddiaya göre, bu sırada iş yerinin önüne çakarlı lüks araçlar geldi. Araçtan inen saldırgan, rapçi ve arkadaşlarına ateş açtı. Saldırıda ağır yaralanan futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı kurtarılamadı.
Cinayetle ilgili soruşturma sürerken katil zanlısı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile saldırıyı azmettirdiği iddia edilen Aleyna Kalaycıoğlu'nun ifadeleri ortaya çıktı.
KALAYCIOĞLU: ÖNCE ANNEMİ SONRA ALAATTİN'İ ARADIM
Aleyna Kalaycıoğlu cinayetin işlendiği gece kayıt için Ümraniye'de bulunan prodüksiyon şirketine gittiklerini anlattı.
Eski erkek arkadaşı Canbay'ın da orada olduğunu öğrenince korktuğunu söyleyen Kalaycıoğlu, "Önce annemi sonra Alaattin Kadayıfçıoğlu'nu aradım. Alaattin iki araçla geldi. Ben de araca bindim. Stüdyonun olduğu yere geldiğimizde Vahap'ın aracıyla karşı karşıya geldik." dedi.
Canbay'ın kendilerini görünce aracın içine doğru eğildiğini iddia eden Kalaycıoğlu, "Sanki bir şey alacak sanık. Alaattin ben gidip konuşacağım dedi." ifadelerini kullandı.
Kalaycıoğlu, olayın da bu sırada yaşandığını anlattı.
ALAATTİN KADAYIFÇIOĞLU İFADESİNDE NELER SÖYLEDİ?
Katil zanlısı Kadayıfçıoğlu ise ifadesinde "Canbay ile gidip normal bir şekilde konuşacaktım. 'Bize yol verin, biz buradan ayrılacağız' diyeceğim." dediğini öne sürdü.
Silah patlayınca şoka girdiğini anlatan Kadayıfçıoğlu, şu iddialarda bulundu.
“- Benim silahım mı patladı, başka bir silah mı patladı anlamadım. Olayın kaza ile olduğunu düşündüğüm için polise gittiğimde kendimi ifade edememekten korktuğum için polise bildirimde bulunmadım. Kendimi savunurken silah ateş aldı.”
GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ
Öte yandan, cinayete ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olay anına ait güvenlik kamerası kayıtlarında, biri çakarlı 2 aracın Kundakçı'nın içinde bulunduğu park halindeki aracın önüne gelerek durduğu ve araçlardan inen şüphelilerin otomobile yaklaştığı görülüyor.
Görüntülerde, şüphelilerden birinin belindeki silahı çıkararak aracın içine doğru yöneldiği, olayın ardından zanlıların araçlarına binerek bölgeden uzaklaştığı anlar yer alıyor.