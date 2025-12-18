Futbolcuya silahlı saldırı. Sağ bacağı ampute edilebilir, durumu ağır
18.12.2025 12:55
DHA
Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada üç kişi yaralandı. Yaralılardan biri Sultanbeyli Belediyespor'da forma giyen Uğurcan Bekçi. Durumu ağır olan futbolcunun sağ bacağının ampute edilme riski var.
Kocaeli'nin İzmit'teki silahlı kavgada yaralanan futbolcunun durumu ağır.
Olay, dün akşam saatlerinde İzmit Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı'nda meydana geldi.
İsmi öğrenilemeyen kişi ile Uğurcan Bekçi, Emre Kaan Bölek ve İbrahim Aracı arasında tartışma çıktı.
ÜÇ KİŞİ YARALANDI, SALDIRGAN KAÇTI
Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce silahlı kişi, üç kişiye de tabancayla ateş açtı. Olayda, Bekçi, Bölek ve Aracı yaralandı, şüpheli ise kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Uğurcan Bekçi’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
YARALI FUTBOLCUNUN BACAĞI AMPUTE EDİLEBİLİR
Kavgada ağır yaralanan Bekçi'nin Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Sultanbeyli Belediyespor'da top koşturduğu öğrenildi.
Uğurcan Bekçi'nin kasık kısmından yaralandığı, aşırı kan kaybettiği ve iki kez kalbinin durduğu öğrenildi.
Durumu kritik olan futbolcunun sağ bacağının da ampute edilme ihtimalinin olduğu belirtildi.
Kavganın ise alacak meselesi nedeniyle çıktığı öğrenildi.