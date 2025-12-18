Futbolcuya silahlı saldırı. Sağ bacağı ampute edilebilir, durumu ağır

Kavgada ağır yaralanan Bekçi'nin Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Sultanbeyli Belediyespor'da top koşturduğu öğrenildi.

Uğurcan Bekçi'nin kasık kısmından yaralandığı, aşırı kan kaybettiği ve iki kez kalbinin durduğu öğrenildi.

Durumu kritik olan futbolcunun sağ bacağının da ampute edilme ihtimalinin olduğu belirtildi.

Kavganın ise alacak meselesi nedeniyle çıktığı öğrenildi.