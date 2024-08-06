Gabonlu Dina bodrum katında mı tutuldu? Duruşma ertelendi
Karabük'teki Filyos Çayı2nda cansız bedeni bulunan Gabonlu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga ölümüyle ilgili davada 4. duruşma görüldü. Afrikalı öğrencinin babası kızının bodrum katında tutulduğunu ve saç kalıntılarının olduğunu iddia etti. Dina'yı öldürdüğü şüphesiyle yargılanan Dursun Acar'ın ise tutukluluğunun devamına karar verilip duruşma 18 Ekim'e ertelendi.
Karabük-Yenice karayolu Yeşilköy mevkiindeki Filyos Çayı'nda 26 Mart 2023 tarihinde cesedi bulunan Gabonlu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga (17) ile ilgili davanın dördüncü duruşması görüldü.