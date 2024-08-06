Gabonlu Dina bodrum katında mı tutuldu? Duruşma ertelendi

BODRUM KATINDA TUTULDU İDDİASI

Ibouanga, Dina'nın apartmanın bodrum katında tutulduğuna dair kanıtların olduğunu aktararak “Orada saç kalıntılarının olduğunu biliyoruz. Türkiye büyük bir ülke, Bunun araştırılmaması anlaşılır gibi birşey değil. Dina geri gelmeyecek ama adaletin yerini bulmasını istiyorum.” şeklinde konuştu.