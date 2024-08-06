Gabonlu Dina bodrum katında mı tutuldu? Duruşma ertelendi

Karabük'teki Filyos Çayı2nda cansız bedeni bulunan Gabonlu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga ölümüyle ilgili davada 4. duruşma görüldü. Afrikalı öğrencinin babası kızının bodrum katında tutulduğunu ve saç kalıntılarının olduğunu iddia etti. Dina'yı öldürdüğü şüphesiyle yargılanan Dursun Acar'ın ise tutukluluğunun devamına karar verilip duruşma 18 Ekim'e ertelendi.

Gabonlu Dina bodrum katında mı tutuldu? Duruşma ertelendi - 1

Karabük-Yenice karayolu Yeşilköy mevkiindeki Filyos Çayı'nda 26 Mart 2023 tarihinde cesedi bulunan Gabonlu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga (17) ile ilgili davanın dördüncü duruşması görüldü.

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Gabonlu Dina bodrum katında mı tutuldu? Duruşma ertelendi - 2

Polis ekipleri adliye önünde ve içerisinde geniş güvenlik önlemleri alırken duruşmaya baba Guy Serge Ibouanga, anne Jessica Santda Makemba Panga, avukatlar ve Gabonlu öğrenciler katıldı.

Gabonlu Dina bodrum katında mı tutuldu? Duruşma ertelendi - 3

Kızı Dina için adalet isteyen anne Jessica Santda Makemba Panga “Benim istediğim şey adaletin yerini bulması. Kızımın koşarak çıktığı apartmanın bodrumundaki saç tellerinden haberdarız. Dina'yı kaybetmek çok acı. Dina için tüm delillerin araştırılıp adaletin yerini bulmasını istiyoruz.” dedi.

Gabonlu Dina bodrum katında mı tutuldu? Duruşma ertelendi - 4

"SUÇU YOKTU"

Baba Guy Serge Ibouanga ise kızının Türkiye'ye sadece okumak için geldiğini belirterek “Dina, Allah'ın bize verdiği tek çocuktu. 17 yaşına gelen kızımızın anca naaşını almaya gelebiliyoruz. Bizim tek isteğimiz gerçeklere kavuşmak. Dina hiçbir şey yapmadı, suçu yoktu.” ifadelerini kullandı.

Gabonlu Dina bodrum katında mı tutuldu? Duruşma ertelendi - 5

BODRUM KATINDA TUTULDU İDDİASI

Ibouanga, Dina'nın apartmanın bodrum katında tutulduğuna dair kanıtların olduğunu aktararak “Orada saç kalıntılarının olduğunu biliyoruz. Türkiye büyük bir ülke, Bunun araştırılmaması anlaşılır gibi birşey değil. Dina geri gelmeyecek ama adaletin yerini bulmasını istiyorum.” şeklinde konuştu.

Gabonlu Dina bodrum katında mı tutuldu? Duruşma ertelendi - 6

Duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılan sanık Dursun Acar hiçbir ifadesinde çelişkili konuşmadığını, Dina'yı yardım etmek için aracına aldığını ve suçsuz olduğunu tekrarlayarak tahliyesini talep etti.

Gabonlu Dina bodrum katında mı tutuldu? Duruşma ertelendi - 7

Mahkeme heyeti sanığın tahliye talebinin reddine ve tutukluluk halinin devamına karar verirken duruşmayı 18 Ekim 2024 tarihine erteledi.

Gabonlu Dina bodrum katında mı tutuldu? Duruşma ertelendi - 8
Gabonlu Dina bodrum katında mı tutuldu? Duruşma ertelendi - 9
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