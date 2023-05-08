Gabonlu Dina'nın şüpheli ölümü: Ailesinden ikinci otopsi talebi

"ANNESİ TANIMAK İÇİN KIZININ ELLERİNE BAKTI"

Avukat Kerim Bahadır Şeker ise, "Bu bir cinayet. Cinayet olduğunu ilk günden beri bağıra bağıra defalarca söyledik. Bugün de aileyle burada cesedini gördükten sonra bu kanımız güçlü bir vaziyet almış durumda. Bize sıyrık olarak ifade edilen yaralar çok derin ve aslında bıçakla gerçekleştirildiğini öngördüğümüz yaralar. 1 ay kadar bir süre burada muhafaza edildi ve burada muhafaza edildiğinin hukuka aykırı olduğunu defalarca dile getirdik. Çünkü açık ve net bir şekilde kanunlarda yazıyor. En yakın adli tıp kurumuna gönderilir. Eğer muhafaza edilemeyecekse beden diye. Bununla alakalı gerçekten adaletin takipçisi olacağız ve herhangi bir şekilde hiçbir baskıya maruz bırakılmadan biz sadece ve sadece Dina'nın ölümünün açıklığa kavuşturulmasını ve bunun bir cinayet kaynaklı olduğunu anlatmak için buradayız." dedi.