Gabonlu Dina'nın ölümü: 30 yıla kadar hapsi isteniyordu, beraat etti

SANIK: ALLAH’A SIĞINDIM, SUÇSUZUM

Son sözleri sorulan tutuklu sanık Dursun Acar, SEGBİS aracılığıyla verdiği ifadede, “Başkanım ben üzüntülüyüm. Cana kıyacak bir cani değilim. Kimseye karşı suç işlemedim. Ben 17 yaşındaki Dina denen kıza, benim de kızım var, damadım var, bunu nasıl yapabilirim. Kimseye kıymadım, suç işlemedim. Herkes senaryo yazıyor. Ben Allah'a sığındım, suçsuzum.” şeklinde konuştu.