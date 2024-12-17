Gabonlu Dina'nın ölümü: 30 yıla kadar hapsi isteniyordu, beraat etti

Karabük’te cansız bedeni bulunan Gablonlu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga’nın ölümüne ilişkin yargılamada yeni bir karar alındı. Mahkeme, 30 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanık Dursun Acar’ın tüm suçlardan ayrı ayrı beraatine karar verdi.

Gabonlu Dina'nın ölümü: 30 yıla kadar hapsi isteniyordu, beraat etti - 1

Galonlu Dina cinayetine ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı.

Karabük’te eğitim gören 17 yaşındaki üniversite öğrencisinin ölümüne ilişkin tutuklu olarak yargılanan Dursun Acar beraat etti.

Acar’ın kasten öldürme ve cinsel istismar suçlamasıyla 30 yıla kadar hapsi isteniyordu.

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Gabonlu Dina'nın ölümü: 30 yıla kadar hapsi isteniyordu, beraat etti - 2

Karabük 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 7’nci duruşması bugün görüldü.

Duruşmaya tutuklu sanık Dursun Acar, cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracığıyla katıldı.

Dina’nın ailesi ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.         

Söz verilen Dina’nın ailesinin avukatı, Dina’nın sokağa çıkıp koşmasına neden olan sebeplerin açıklanmadığını belirterek, “Saldırıya uğradığında duvardan atlayıp kaçan, arabada saldırıya uğradığında koşarak kaçan, arkadaşlarıyla ders çalışma planı yapan, hayata bağlı olduğu saldırılardan kaçma çabasıyla görülen Dina’nın intihar ihtimali kabul edilemez. Sanık tarafından kasten öldürülmüştür” dedi.
Gabonlu Dina'nın ölümü: 30 yıla kadar hapsi isteniyordu, beraat etti - 3

DİNA’NIN ANNESİ: BİLSEYDİM KIZIMI GÖNDERMEZDİM

Duruşmada dinlenen Dina’nın annesi Jessica Sandra Makemba Panga, “Karabük’te ırkçılık olduğunu bilseydim kızımı göndermezdim. Gönderdiğim için pişmanım.” dedi.

Dina’nın ölümünden bir hafta önce telefonda sınavlarını konuştuklarını anlatan acılı anne, “Kızımın bekareti için ona 300 yüz bin Afrika Frangı (10 bin lira) teklif etmişler. Bunu yapmak istemedi, korkuyordu. Kızım kibar ve edepli biriydi.” diye konuştu.

Dina’nın babası Guy Serge Ibouanga, “Sanık sandalyesinde oturan kişiyi suçlayacak açık deliller var. Allah’ın adaletini uygulayan Türk mahkemelerine güveniyorum. Dursun Acar’ın Türk adaletine göre mahkemenizce cezalandırılmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

Gabonlu Dina'nın ölümü: 30 yıla kadar hapsi isteniyordu, beraat etti - 4

SANIK: ALLAH’A SIĞINDIM, SUÇSUZUM

Son sözleri sorulan tutuklu sanık Dursun Acar, SEGBİS aracılığıyla verdiği ifadede, “Başkanım ben üzüntülüyüm. Cana kıyacak bir cani değilim. Kimseye karşı suç işlemedim. Ben 17 yaşındaki Dina denen kıza, benim de kızım var, damadım var, bunu nasıl yapabilirim. Kimseye kıymadım, suç işlemedim. Herkes senaryo yazıyor. Ben Allah'a sığındım, suçsuzum.” şeklinde konuştu.

Gabonlu Dina'nın ölümü: 30 yıla kadar hapsi isteniyordu, beraat etti - 5

TÜM SUÇLARDAN BERAAT ETTİ

Mahkeme heyeti, Dursun Acar’ın kadına karşı kasten öldürme ve cinsel istismara teşebbüs suçlarının sabit olmadığına kanaat getirerek üzerine atılı tüm suçlardan ayrı ayrı beraatine karar verdi.

Gabonlu Dina'nın ölümü: 30 yıla kadar hapsi isteniyordu, beraat etti - 6

SANIK SEVİNÇTEN, ANNE ÜZÜNTÜDEN BAYILDI

SEGBİS ile duruşmaya katılan Acar, kararı duyunca sevinçten baygınlık geçirdi.

Mahkeme başkanının talimatıyla infaz koruma memurları, Acar’a müdahale etti. Bu sırada Dina’nın annesi Jessica da mahkeme salonunda üzüntüden bayıldı.

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