Gabonlu Dina'nın ölümü: 30 yıla kadar hapsi isteniyordu, beraat etti
Karabük’te cansız bedeni bulunan Gablonlu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga’nın ölümüne ilişkin yargılamada yeni bir karar alındı. Mahkeme, 30 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanık Dursun Acar’ın tüm suçlardan ayrı ayrı beraatine karar verdi.
Galonlu Dina cinayetine ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı.
Karabük’te eğitim gören 17 yaşındaki üniversite öğrencisinin ölümüne ilişkin tutuklu olarak yargılanan Dursun Acar beraat etti.
Acar’ın kasten öldürme ve cinsel istismar suçlamasıyla 30 yıla kadar hapsi isteniyordu.
Gabonlu Dina bodrum katında mı tutuldu?
Gabonlu Dina’nın ölümünde yeni görüntüler ortaya çıktı: 3’üncü kez serbest bırakıldı
Büyükelçilik avukatı sordu: Bir kişi neden arabadan atlamaya kalkışır?