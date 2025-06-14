Gadir-i Hum Bayramı kutlama mesajları: Gadir-i Hum Bayramı ne zaman, neler yapılır?

Gadir-i Hum Bayramı, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s)'in Hz. Ali'yi halefi olarak atadığı gün olarak bilinir ve her sene bayram olarak kutlanır. Alevi ve Şiiler tarafından kutlanan bir bayram olan Gadir-i Hum Bayramı'nda o güne özel yemekler pişirilerek dağıtılır. Peki, 2025 Gadir-i Hum ne zaman?

Gadir-i Hum Bayramı kutlama mesajları: Gadir-i Hum Bayramı ne zaman, neler yapılır? - 1

Gadir-i Hum Bayramı, Zilhicce'nin 18. günü kutlanır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s)'in Veda Haccı dönüşü, Mekke ile Medine arasında Cuhfe yakınlarındaki Gadir-i Hum'da konakladığı yerin adı Gadir-i Hum'dur. Burada Hazreti Ali’yi taltif eetmiştir. İşte, Gadir-i Hum Bayramı mesajları...

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Gadir-i Hum Bayramı kutlama mesajları: Gadir-i Hum Bayramı ne zaman, neler yapılır? - 2

GADİR-İ HUM BAYRAMI NE ZAMAN, NASIL KUTLANIR?

Gadir-i Hum Bayramı, her sene Zilhicce'nin 18. gününde kutlanır. 2025 yılında Gadir-i Hum 14-15 Haziran tarihlerinde kutlanıyor.

Bu özel bayramda, büyük kazanlarda buğday ve etten yapılan ''Hirise (Hrisi)' yemeği yapılarak dağıtılır.

Bu bayramda yapıması tavsiye edilenler arasında; gusül almak, namaz kılmak, oruç tutmak ve bol bol dua etmek yer alıyor.

Gadir-i Hum Bayramı kutlama mesajları: Gadir-i Hum Bayramı ne zaman, neler yapılır? - 3

GADİR-İ HUM BAYRAMI NEDİR?

Şii Müslümanlar ve Arap Alevileri tarafından kutlanan bu bayram, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in Hz. Ali'yi halefi olarak atadığı gün olarak kabul edilir. Bu tarih de Zilhicce'nin 18. gününe denk gelir ve bayram olarak kutlanır.

Gadir-i Hum Bayramı kutlama mesajları: Gadir-i Hum Bayramı ne zaman, neler yapılır? - 4

GADİR-İ HUM BAYRAMI MESAJLARI

Gadir Hum Bayramınız mübarek olsun! Bu özel gün, İslam'ın birlik ve kardeşlik duygularını pekiştirdiği, Ali bin Ebu Talib'in manevi liderliğini anma ve şükran günüdür. Dualarınızın kabul olması dileğiyle.

Birlik, beraberlik ve kardeşliğin simgesi olan Gadir hum Bayramı'nın tüm dünyaya sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyoruz.

Gadir Hum Bayramı'nızı tebrik ederim! Bugün, sevgi, adalet ve manevi rehberlik duygularının ön planda olduğu, Müslüman toplumunun birlik içinde olduğu anlamlı bir günü kutluyoruz.

Gadir-i Hum Bayramı kutlama mesajları: Gadir-i Hum Bayramı ne zaman, neler yapılır? - 5

Sevginin, hoşgörünün, kardeşliğin kapısı Gadir Hum. Bayramımız kutlu olsun.

Kimin mevlası (koruyucusu, velisi) ise Ali'nin de mevlası odur.

Ey insanlar! Benim canım, sizin canlarınız, Ali her Müslümanın mevlasıdır.

Kim benim mevlamsa, Ali de onun mevlasıdır.

"Ben, sen yok. Biz varız" dedirten Gadir-i Hum Bayramı kutlu olsun.

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