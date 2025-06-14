Gadir-i Hum Bayramı kutlama mesajları: Gadir-i Hum Bayramı ne zaman, neler yapılır?
Gadir-i Hum Bayramı, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s)'in Hz. Ali'yi halefi olarak atadığı gün olarak bilinir ve her sene bayram olarak kutlanır. Alevi ve Şiiler tarafından kutlanan bir bayram olan Gadir-i Hum Bayramı'nda o güne özel yemekler pişirilerek dağıtılır. Peki, 2025 Gadir-i Hum ne zaman?
Gadir-i Hum Bayramı, Zilhicce'nin 18. günü kutlanır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s)'in Veda Haccı dönüşü, Mekke ile Medine arasında Cuhfe yakınlarındaki Gadir-i Hum'da konakladığı yerin adı Gadir-i Hum'dur. Burada Hazreti Ali’yi taltif eetmiştir. İşte, Gadir-i Hum Bayramı mesajları...