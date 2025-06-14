Gadir-i Hum Bayramı kutlama mesajları: Gadir-i Hum Bayramı ne zaman, neler yapılır?

GADİR-İ HUM BAYRAMI MESAJLARI

Gadir Hum Bayramınız mübarek olsun! Bu özel gün, İslam'ın birlik ve kardeşlik duygularını pekiştirdiği, Ali bin Ebu Talib'in manevi liderliğini anma ve şükran günüdür. Dualarınızın kabul olması dileğiyle.



Birlik, beraberlik ve kardeşliğin simgesi olan Gadir hum Bayramı'nın tüm dünyaya sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyoruz.



Gadir Hum Bayramı'nızı tebrik ederim! Bugün, sevgi, adalet ve manevi rehberlik duygularının ön planda olduğu, Müslüman toplumunun birlik içinde olduğu anlamlı bir günü kutluyoruz.